Intels nye CPU-er blir dyrere på grunn av lavt produksjonsvolum på 14 nm

Oppdatering: Intel har tatt kontakt og gitt en uttalelse i forbindelse med CPU-forsyningen: «Kundeetterspørselen har fortsatt å øke iløpet av året. Dette har vært grobunn for vekst i hvert eneste segment i Intels geskjeft, og har økt våre økonomiske forventninger til 2018 med $4,5 milliarder sammenlignet med forventningene vi hadde i januar. Vi kommer til å kunne forsyne i samsvar med våre kunngjorte økonomiske forventninger til året, og vi jobber tett med våre kunder og fabrikker for å kunne håndtere ytterligere økninger.»



Den opprinnelige saken følger...

Det kan se ut som at advarselen vi fikk fra Intel for et par måneder siden, vedrørende problemer med produksjonskapasiteten, ikke bare var et tomt varsku. Enkelte prosessorer øker nå i pris på grunn av at de ikke alltid er tilgjengelige.

Kunder får nå merke at enkelte Intel-prosessorer ofte ikke er på lager hos mange utsalgssteder, mens prosessorer som faktisk er på lager øker i pris. Tom's Hardware fant nylig ut det ovennevnte, samt at prisøkningene som har funnet sted hos en hel rekke onlinebutikker stort sett gjelder prosessorer med lav ytelse, mens prisen til de (i utgangspunktet) dyrere entusiastprosessorene i mindre grad har blitt påvirket.

Det ser ut som Intels økende fokus på 14 nm-prosessen, som tiltok for noen måneder siden, er årsaken. Intel bekreftet i juli at volumet selskapet kan tilby på 14 nm var noe begrenset sammenlignet med etterspørselen. Samtidig er Cannon Lake-arkitekturen på 10 nm utsatt til 2019, hvilket legger et enda større press på 14 nm-produksjonen.

Kombiner dette med lanseringene av de 14 nm-baserte prosessorene Whiskey Lake og Amber Lake, og man får en lite heldig synergi som gjør produksjon av CPU-er på 14 nm vanskelig, og dermed påvirker tilgjengeligheten og prisen negativt.

Vil det hjelpe AMD?

Dette kan få konsekvenser for Intels rival AMD, som ikke ser ut til å være utsatt for leveringsproblemer, og som også har en rekke 14- og 12-nm-prosessorer på vei ut døren.

Folk frustrerte over prosessormangel fra Intel kan finne på å kjøpe AMD. En nylig lansert AMD Ryzen Threadripper 2950X, eller en AMD Ryzen Threadripper 2990WX, for eksempel.

At AMD tilsynelatende produserer i full hastighet, mens Intel sliter kan gjøre at vi nå står foran en reprise av fjoråret, der AMD gjorde det langt bedre enn forventet.