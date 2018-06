Intels Core i7-8086K beviser sitt overklokkingspotensiale, rett til 7,24 GHz

Det er ikke lenge siden Intel avslørte robuste Core i7-8086K på starten av Computex 2018. Likevel har jubileumsprosessoren allerede blitt overklokket av en ekspert og nådd en klokkefrekvens på 7,24 GHz på alle seks kjernene.

Dette ble utført av Der8auer (et stort navn innen overklokking) på Computex, og kjølingen som ble tatt i bruk var som vanlig flytende nitrogen (prosessoren kjøles ned til -185 grader celsius), slik at man unngår at CPU-en overopphetes, eller mer sannsynlig i dette tilfellet, smeltes til en uidentifiserbar silisiumsklump.

Der8auer viste frem prosessen i en YouTube-video (nedenfor) der han forklarte at han mer eller mindre brukte de samme innstillingene som når han tidligere overklokket Intels 8700K, og at den nye 8086K-jubileumsprosessoren i bunn og grunn er «en godt forhåndstestet 8700K».

Som Windows Latest skriver, har Der8auer sagt at han trodde hans egen rekord på 7,3 GHz, satt med 8700K, ville ryke. Det er klart at 7,24 GHz uansett er ganske nære, i alle fall som et første forsøk, og en ting det er verdt å ha i mente er at denne gangen var det langt færre prosessorer tilgjengelig for utvelgelse.

Silisiumlotteriet

En stor del av å sette overklokkingsrekorder handler om å finne frem til de beste enkelt-prosessorene, siden hver enkelt varierer litt i hvor godt de er produsert (hvorvidt man får en bra utgave som tåler høyere klokkefrekvenser kalles ofte «silisiumlotteriet».) Der8auer hadde en langt større samling 8700K-prosessorer å jobbe med da han klokket én av de opp til 7,3 GHz.

Forventingen er derfor at rekorden vil slås idet han får tilgang til flere 8086K-prosessorer, og får gjort et litt mer helhjertet forsøk.

Deler av det som gjør Core i7-8086K til en attraktiv prosessor er at den klarer 5 GHz (ved hjelp av turbo-funksjonen) uten at man trenger å overklokke den. Uavhengig om kjølemetoden er flytende nitrogen eller helt vanlig luft så kommer denne prosessoren til å være imponerende med en gang man begynner å eksperimentere med klokkefrekvensen.