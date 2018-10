Intel Core i5-9600K viser overclock-resultater på 5.2GHz med luftkøler i ny læk

Der er tilsyneladende lækket nye benchmark-resultater for den kommende Intel Core i5-9600K , der viser hvor godt den nye mainstream-processor klarer sig under intensive belastninger ved både standardhastigheder, og efter den er overclocket.

Intel Core i5-9600K er en processor, som mere er rettet mod almindelige brugere end mod entusiaster. Den kommer med seks kerner og seks tråde samt 9MB L3-cache.

Det nye læk stammer fra et kinesisk video-streaming website , der viste den nye chip brugt i et MSI Z390 MEG Godlike-bundkort med 16 GB DDR4 RAM.

Ifølge videoen klarede Intel Core i5-9600K en stabil frekvens på 4.60GHz single core og 4.3 GHz over alle kerner, når den kørte intensive multi-threadede arbejdsopgaver. Det er resultater, som lover godt for den nye processor, og skulle betyde, at Intel Core i5-9600K er en væsentlig opgradering i forhold til forgængeren, Intel Core i5-8600K.

Benchmarks Her er de benchmark-resultater som fremgår af videoen: Cinebench R15 Standard: 1.034

5.2Ghz overclock: 1.207 CPU-Z

Standard: 528,8 (Single), 2.919,1 (Multi-Thread)

5.2Ghz overclock: 619 (Single), 3.579,7 (Multi-Thread) X264 HD Benchmark Standard: 37,55 fps

5.2Ghz overclock: 43,76 fps

Overvældende overclocking

Videoen viser angiveligt også, hvor godt Intel Core i5-9600K kan overclockes, og igen er resultaterne meget lovende. I videoen er chip’en overclocket til 5.2GHz med en spænding på 1,507V. Det er en heftig forbedring i forhold til standard-hastighederne, og især fordi folkene i videoen bruger en Thermalright Silver Arrow Extreme-luftkøler.

Selvom dette er en highend-luftkøler, så demonstrerer det tydeligt, hvor gode overclocking-resultater man kan få med Intel Core i5-9600K, uden at skulle ty til mere intensive køling-metoder.

Intel har allerede afsløret, at Intel Core i5-9600K sammen med deres andre 9th Generation-processorer, vil have et nyt STIM (Soldered Thermal Interface Material), men i videoen ser vi temperaturerne stige til over 90c ved fuld belastning over alle kerner.

Denne læk kommer forud for den officielle Intel Core i5-9600K-præsentation den 19. oktober, hvor resten af den nye 9th Generation også bliver præsenteret. Selv om disse resultater er imponerende, skal man dog altid tage lækkede benchmark-resultater med et gran salt.

Vi vil køre vores egen benchmark-test af de forskellige processorer i 9. generation i kommende anmeldelser.

De bedste processorer i 2018 : top CPU’er til din PC

Via Wccftech