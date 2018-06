Instagram satser stort på længere videoer for at slå YouTube

Ganske som vi forventede har Instagram netop afsløret en ny app ved navn IGTV, som tillader almindelige brugere at uploade op til 10 minutter lange videoer, mens platformens superstjerner får lov at uploade videoer på op til en times varighed.

Du vil se videoerne dukke op i både Instagram-app’en og i IGTV, hvoraf sidstnævnte har fokus på at gafle skærmtid fra platforme som YouTube, der lige nu dominerer markedet for annoncebaseret video-streaming.

Ligesom YouTube vil IGTV fokusere sin opmærksomhed på sine største stjerner, så du kan opdage nye kanaler og personligheder, der appellerer til dine specifikke interesser. Du kan springe fra almindelig Instagram til IGTV ved at trykke på en knap på app’ens startskærm, og IGTV vil bevare meget af både udseendet og oplevelsen fra det traditionelle Instagram.

Det, der udgør forskellen er, at alle får adgang til vertikale videoer, så det ikke kun er forbeholdt eliten på det sociale medie. Instagram håber, at dette vil bane vejen for mere bruger-engagement og længere sessioner end den traditionelle app har indbudt til.

Bliver Instagram den nye YouTube?

Det, du får at se, når du først åbner IGTV-app’en er en fuldskærmsvideo – med indhold, der er blevet udvalgt til dig - bag en række faner. Disse faner indeholder andre anbefalede videoer, der er sorteret på forskellige måder ('Til dig', 'Følger', 'Populær' osv.), og så kan du skifte mellem kanalerne ved at trykke på enhver af de videoer, du ser på skærmen.

Mens du kigger på videoerne, kan du kommentere, dele eller like uden at forlade fuldskærmsvideoen - en feature, som Instagram ser ud til at have lånt fra sit moderselskab, Facebook.

Vil du uploade en video, går du helt enkelt til profilskærmen og vælger en video fra dit kamera, ligesom du ville have gjort med det oprindelige Instagram.

IGTV-app’en vil være globalt tilgængelig til iOS og Android, ligesom den vil være tilgængelig gennem Instagram-app’en via et tv-ikon.

Kilde: Instagram