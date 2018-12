De 33 bästa indiespelen på PC och konsol

Medan Kerbal Space Program kan ta dig till månen, är To The Moon ett spel som handlar om uppfyllelse och fokuserar på ett vackert berättande. Om vi skulle jämföra spelen med filmer är Kerbal Space Program filmen Gravity, medan The Binding of Isaac är Saw och To the Moon är Eternal Sunhine of the Spotless Mind.

Du får kontrollera två läkare som utforskar en döende mans minnen, för att implantera falska minnen så han kan dö i frid. Allt detta avbildas i en klassisk 16-bitars Zelda-stil. Det är ett sällsynt, känslomässigt spel för vuxna.