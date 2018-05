Imgur kommer til å gulpe i seg enda mer av tiden din, nå kommer 30-sekunders videoer

Imgur har i lengre tider vært vårt favorittvalg når det gjelder tjenere for bilder, og ikke minst en nøkkelressurs for de av oss som trenger GIF-er i tide og utide. Nå har Imgur tatt enda et skritt i riktig retning og lagt til støtte for videosnutter.

For øyeblikket støtter Imgur kun opplasting av videoer gjennom iOS-appen, men brukere på alle plattformer kan se og dele fruktene av iPhone-eierenes arbeid.

Man kan besøke «Unmuted»-kanalen hvis man vil se det som hittil har blitt delt. På tross av navnet er det faktisk ikke noe lyd på videoene før man setter på dette selv (ellers ville kanalen ha vært en eneste stor mjaue-kakofoni). For å få lyd velger man seg en video og velger volumikonet nederst til høyre.

Bryter lydmuren

Det er ingen fare for at Imgur stjeler matpakka til YouTube. Snuttene blir omtalt som «GIF-er med lyd», og ved å begrense de til småbiter på 30 sekunder er det klart at man sikter seg inn på meme-materiale og delbarhet.

Det at støtte for bevegelige bilder med lyd legges til virker snarere å være fremtidsrettet for Imgur. Video åpner for at annonsører som Old Spice kan få en mer viril plass å boltre seg på enn dagens stumme GIF-er.

Ved å støtte tradisjonell video hjelper man også det eksisterende fellesskapet på siden. Tiden for leting i evigheter etter kilden til memet der en fyr får en basketball klasket i fjeset er over — nå er den å finne på siden. Hva mer trenger man?

