Ilmaispelit 2018: valitsimme 44 ilmaiseksi pelattavaa huippupeliä

25. Starcraft II

Starcraft II on yksi suurimpia pelejä, joita tietokoneelle on koskaan julkaistu, ja reaaliaikastrategian ensimmäinen Wings of Liberty -osa on vain yksi osa trilogiaksi kasvaneesta kampanjasta. Peli on edelleen iso nimi elektronisen urheilun saralla, ja sittemmin Blizzard on muuttanut sen ilmaispelattavaksi.

Starcraft II ei ole suotta yksi rakastetuimpia e-urheilunimikkeitä, sillä sen todella syvällinen mekaniikka, erinomainen suunnittelu ja mielenkiintoinen kerronta ovat edelleen toimivaa kamaa. Muiden Blizzardin pelien tapaan sen pelaamiseksi vaaditaan Battle.net-tunnusta, mutta muutoin kampanja ja moninpeli on täysin pelattavissa ilmaiseksi. Vain tiettyjen hahmojen avaaminen maksaa.

26. Wolfenstein 3D

Kiinnostaako tietää, millainen Wolfenstein oli ennen The New Orderia? Aito ja alkuperäinen Wolfenstein 3D on nimittäin ilmainen, ja se vie sinut takaisin vuoteen 1992, jolloin John Carmackin ja John Romeron legendaarinen räiskintäpeli sai alkunsa.

Wolfenstein 3D yhdisti aikanaan Muse Softwaren Castle Wolfensteinin ja Beyond Castle Wolfensteinin luodakseen kolmiulotteisen räiskintäpelin, joka toimi sittemmin Doomin innoittajana.

Kannattaa tosin huomioida, että vaikka Wolfenstein 3D oli aikanaan todella vakuuttava, se ei todellakaan vastaa enää nykypäivän räiskintäpelistandardeja. Siitä huolimatta se on helppo napata mukaan ja toimii erinomaisena tutustumiskierroksena räiskintägenren historiaan. Tosin tuolloin tarinaan ei panostettu ihan niin paljoa kuin Wolfensteinin tuoreimmissa osissa.