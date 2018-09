Svindelforsøk via telefon er noe mange opplever fra tid til annen, og nå advarer Telia mot en ny bølge av såkalt wangiri-svindel. Deres råd er å ikke ringe tilbake.

– Mange av våre kunder opplever med jevne mellomrom å bli oppringt av et ukjent utenlandsk nummer der det gjerne legges på etter kun få ring, forteller Kjersti Jamne som er leder for privatmarkedet i Telia Norge, i en pressemelding.

Dette er en type svindel som kalles wangiri, og ordet betyr ganske enkelt «ett ring og kutt» på japansk. Dette foregår ved at bakmennene oppretter nummer som er dyre å ringe til, slik at de kan tjene gode penger på at folk ringer dem tilbake. Det er også grunnen til at de gjerne legger på før du rekker å svare.

Råd mot wangiri-svindel 1. Ikke svar hvis du får anrop fra ukjente utenlandske nummer 2. Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg 3. Gjør et nummersøk i Google eller på telefonterror.no Kilde: Telia

Disse svindlerne blir stadig mer utspekulerte, og de bruker ofte nummer som fremstår som norske hvis man ikke er spesielt oppmerksom:

– Sist uke ble det ringt inn til norske kunder fra nummer +68814403, og dette kan se ut som en vanlig norsk nummerserie med åtte siffer. Men i dette tilfellet kom anropet fra Tuvalu, som er en øystat i Stillehavet, sier Jamne i den samme pressemeldingen.

– Man skal være ekstra forsiktig med å ringe tilbake dersom det er et ukjent nummer med et plusstegn foran, da dette betyr at det er et utenlandsk nummer som har forsøkt å ringe deg.

Telia sier de overvåker denne aktiviteten, og begrenser anrop som avdekkes som wangiri. Det innebærer både sperring av inngående og utgående anrop til slike nummer.

Telenor skrev om det samme problemet på sine nettsider i mai, og de understreket også at de gjør det de kan for å beskytte sine kunder. De opplyste også om at hvis en kunde ringer til et utenlandsnummer som er tilknyttet en teletorgtjeneste, så betaler han eller hun bare den forhåndsdefinerte utenlandstaksten og ikke det ekstra påslaget. Likevel kan det fortsatt bli dyrt, så det beste er å la være å ringe.

Husk også at du kan sperre oppringinger fra plagsomme nummer ved å blokkere dem i telefonlisten din.