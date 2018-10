IBM has laget AI-drevet parfymemaker som kan lage helt nye lukter

IBM Research har slått seg sammen med spesialistene på lukter hos Symrise for å skape en kunstig intelligens som kan finne frem til helt nye lukter.

Utviklingen av en ny parfyme er en presis kombinasjon av vitenskap og kunst, og vanligvis så kreves det årevis med erfaring å gjøre denne jobben. Nå har IBM skapt en kunstig intelligens som har fått navnet Philyra etter den greske guden for parfyme. Philyra kan skape helt nye formuleringer som bare trenger en liten tilpasning av fagfolk for å være klar til bruk.

For å oppnå dette bruker Philyra maskinlæring for å analysere hundrevis av råmaterialer og eksisterende parfymer, den identifiserer deretter mønstre og nye kombinasjoner som ikke har vært forsøkt tidligere.

Lukten av suksess

Philyra vil foreslå mengden av ingredienser som skal benyttes i en ny formulering og kan også gi forslag på alternative råmaterialer som kan gi samme effekt. Den kan til og med forutsi hvordan mennesker vil respondere på lukten basert på demografi, inkludert alder og nasjonalitet.

Dette er ikke bare et konsept, IBM og Symrise har allerede begynt med å lage fine parfymer, men den kunstige intelligensen kan også utvikle nye lukter for produkter som tøymykner, dusjsåpe og møbelpuss for å nevne noen.

Målet her er skal ikke være å erstatte menneskene, men heller å gi de et verktøy for å bli mer kreative og kunnskapsrike innen sitt felt.

– Parfymemakere kan nå få en AI-lærling ved sin side som kan analysere tusenvis av formuleringer og historiske data for å identifisere mønstre og forutsi kombinasjoner. Dette vil hjelpe de til å bli mer effektive og kan fremskynde prosessen med å designe nye lukter som aldri har blitt sett før, uttaler Symrise.

Symrise planlegger å benytte Philyra i sin parfymemaker-skole hvor den kan hjelpe med å utdanne neste generasjonen av eksperter i feltet.

Via Engadget