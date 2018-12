I dag lanceres InkyPen, der lader dig læse tegneserier på Nintendo Switch

Nintendo Switch har fået endnu en streng at spille på i dag, hvor de lancerer en ny digital tegneserie-app eksklusivt til spillekonsollen.

InkyPen er en abonnementstjeneste, der giver adgang til 'tusindvis' af digitale tegneserier, og der er desuden planer om at åbne op for manga inden for den nærmeste fremtid.

Den norske iværksættervirksomhed promoveres som en "all-you-can-read"-abonnementstjeneste for tegnede serier til Nintendo Switch og slutter sig til en meget selektiv liste af ikke-spil apps på konsollen – foruden YouTube og Hulu – om end stadig mangler stadig Netflix og Amazon Prime Video.

Nintendo Switch'ens skærm på 6,2-tommer er ikke nødvendigvis skabt til tegneserielæsning, men InkyPen-appen giver dig mulighed for at zoome ind på bestemte dele af siderne for at kompensere dette - og du har altid mulighed for at vise tegneserierne på dit tv via Switch-tilbehør.

Read comics on Nintendo Switch™ with InkyPen! This subscription-based application is available now on Nintendo eShop. pic.twitter.com/hlmgEJgpMxDecember 17, 2018

En åben bog

I betragtning af manglen på apps til store navne som Netflix eller endda Comixology – Amazons egen abonnementstjeneste til digitale tegneserier – er det underligt, at Nintendo vælger at introducere en helt ny tjeneste på Switch-konsollen, selv om det norske firma tilbyder det meste af sit indhold globalt.

InkyPen er tilgængelig fra og med i dag hos Nintendo eShop. Du kan downloade softwaren gratis, men du skal tegne et abonnement til ca. 60 kroner om måneden for at få adgang til tjenesten. Til sammenligning koster Amazons mere omfattende Comixology-tjeneste knap 40 kroner om måneden – men den er indtil videre kun tilgængelige i USA.