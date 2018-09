I dag kommer Samsung Galaxy Note 9 til norske butikker

Samsungs nyeste mobiltelefon, Galaxy Note 9, kan i dag kjøpes hos en forhandler nær deg.

Dagen er kommet for alle dem som har ventet på Samsungs heftigste smarttelefon noensinne. I dag dukker den nemlig opp i norske butikker. Veiledende pris er 12.490,- for 512GB-versjonen og 9.990,- 128GB.

«Den beste telefonen som kan kjøpes for penger – mye penger. Galaxy Note 9 er større enn tidligere Note-modeller på alle måter. Den har en større 6,4 tommer skjerm, et større 4000 mAh-batteri og større lagringsplass med mulighet for hele 1 TB. Kameraet er også forbedret litt, og den Bluetooth-tilkoblede pekepennen kan aktivere egentilpassede snarveier. Verre er det at prisen også har blitt større,» oppsummerer vi i vår dyptgående test av telefonen.

– Det er veldig gøy å se hvor godt Galaxy Note 9 har blitt mottatt siden lanseringen, og vi er glade for at den allerede nå kommer ut i butikk her i Norge. Vi vet at våre trofaste Note-brukere har lengtet etter dette produktet, og jeg er overbevist om at mange flere kommer til å få glede av vår mest kraftfulle smarttelefon noensinne.

Det sier Stig-Ove Langø, salgssjef for telekom i Samsung Norge, i en pressemelding.

Om prisen blir i det stiveste laget for deg, kan du vurdere de nokså ferske, noe rimeligere Galaxy-modellene S9 og S9+.