I biscotti in friggitrice ad aria sono meglio di quelli del supermercato

Chi non ama i biscotti? Quasi nessuno, e unire la passione per gli snack dolci a quella delle friggitrici ad aria ci è improvvisamente sembrata una buona idea per passare il tempo nel weekend preparando un'infornata di biscotti perfetti per uno spuntino gustoso e veloce.

Abbiamo seguito una ricetta trovata sull'account Instagram @airfryingfoodi (opens in new tab) per avere una guida prima di fare la spesa.

Su Google e sui social si trovano moltissime ricette di biscotti per la friggitrice ad aria, e tutte utilizzano più o meno gli stessi ingredienti di base (uova, zucchero, burro, farina e lievito) e seguono lo stesso procedimento. Ciò non toglie che sia possibile improvvisare o apportare modifiche se non si dispone di un particolare ingrediente.

Ricetta biscotti in friggitrice ad aria

Dopo una breve ricerca online abbiamo trovato la ricetta che faceva per noi, veloce e semplice da seguire.

Con le dosi indicate abbiamo ottenuto in totale 22 biscotti, ma naturalmente si possono dimezzare oppure si può scegliere di congelare l'impasto avanzato per un massimo di 3 mesi per fare un'altra infornata in un secondo momento.

Per ottenere dei biscotti più morbidi riducete il tempo di cottura di uno o due minuti. Li preferite più croccanti? Aumentate il tempo di cottura di un minuto.

Ingredienti biscotti in friggitrice ad aria

Ecco gli ingredienti convertiti in grammi della ricetta che abbiamo seguito

180 grammi di burro morbido

240 grammi di zucchero

80 grammi di zucchero di canna

2 uova grandi

1 cucchiaino di vanillina

480 grammi di farina 00

½ cucchiaino di sale

½ cucchiaino di lievito per dolci

240 grammi di gocce di cioccolato (fondente, al latte o bianco, a seconda dei gusti)

120 grammi di gocce di cioccolato (opzionali, per la decorazione)

Come per la maggior parte dei dolci, seguire le dosi e la ricetta è fondamentale. Controllate di avere tutti gli ingredienti pronti e nelle giuste quantità.

A seconda della friggitrice ad aria utilizzata potrebbe essere necessario regolare la temperatura di qualche grado e le tempistiche di un paio di minuti.

In una ciotola montate il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto liscio e cremoso.

Aggiungete quindi le uova, la vanillina, il sale, il lievito e metà della farina. Mescolate fino a quando tutti gli ingredienti non saranno amalgamati. A questo punto aggiungete la farina rimanente e mescolare nuovamente fino a ottenere un impasto omogeneo.

Preparato l'impasto, aggiungete le gocce di cioccolato e mescolate fino a distribuirle uniformemente.

Date all'impasto la forma dei biscotti prelevandone un po' per volta, magari aiutandovi con un cucchiaio. Disponete le palline su carta da forno nel cassetto della friggitrice ad aria, assicurandovi di lasciare abbastanza spazio tra un biscotto e l'altro per una cottura ottimale.

Cuocete nella friggitrice ad aria per 5-7 minuti a 150° o fino a quando l'impasto non avrà raggiunto la consistenza e il grado di cottura ottimali. Lasciate riposare i biscotti nel cestello per un paio di minuti prima di sfornarli e lasciarli raffreddare.

La cosa principale da tenere in considerazione è che, con una friggitrice ad aria di medie dimensioni, si riescono a cuocere al massimo 6 biscotti alla volta.