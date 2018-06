Hvordan ville en gaming-plattform laget av Google se ut?

Google er etter sigende ute etter å entre spillmarkedet ved hjelp av en strømmeplattform som skal konkurrere med Xbox og PlayStation.

Kodenavnet er «Yeti», og det hemmeligstemplede prosjektet handler om å la fjerntliggende servere ta seg av prosessorkraften som trengs til å kjøre krevende spill, slik at selv helt vanlige smart-TV-er eller billige PC-er kan få tilsvarende ytelse som langt mer avansert maskinvare.

En artikkel skrevet av Kotaku mener å kunne avsløre at Google har hatt møter med utviklere under GDC og E3 i år, med formål om å teste interessen for en slik strømmeplattform, og for å prøve å få utviklere med på laget, slik at de i samarbeid med Google kan lage egne Yeti-spill.

Det som kan være på trappene er en slags Netflix-aktig strømmetjeneste for spill, som kan eksistere side om side med andre apper på en Google Chromecast eller lignende maskinvare — eller som eksempelvis kan åpnes som en fane i Google Chrome-nettleseren.

Plass til en til?

Mange vil sikkert spørre seg selv om det egentlig er nødvendig med en ny konsoll. Og det er et betimelig spørsmål.

Den enorme suksessen Nintendo Switch har hatt det siste året viser tydelig at det er plass til flere enn to store konsoller på markedet, så lenge spillere blir tilbudt noe som skiller seg ut fra det som allerede eksisterer.

Spillselskaper følger med på strømmingens fremtid med argusøyne, en teknologi som potensielt kan fjerne behovet for dyre hjemmekonsoller. Både Sony og Xbox tilbyr allerede abonnementtjenester som gir en tilgang til et stort spillbibliotek, der Xbox Game Pass krever nedlasting av spillene, mens Sony strømmer spillene med PlayStation Now, men også har lyst til å tilby nedlastbare spill i fremtiden.

Vi har vært her før

Det er en grunn til at disse strømmeplattformene ikke har tatt helt av enda, og det er fordi de har eksepsjonelt vanskelige å få til å fungere.

Spill krever rett og slett langt mer båndbredde enn TV-programmer og filmer. Sonys PlayStation Now-tjeneste gir allerede PlayStation-eiere muligheten til å strømme spill inn i sine hjem, men det krever veldig stabile og raske internettilkoplinger. Kapasiteten til disse varierer fortsatt enormt, og er avhengig av hvilken tilbyder man har, utstyret man bruker hjemme, og hvor i landet — og i hvilket land — man bor.

Et høyprofilert forsøk på en Netflix-for-spill-modell kom med OnLive, en strømmetjeneste dedikert til spill som ble hausset opp noe voldsomt — og som også hausset opp en hel del penger. Planen var å bringe krevende spill til helt vanlige PC-er, Mac-er og smart-TV-er, men tjenesten hadde flere problemer med internettilkoplinger og videokompresjon, og ble til slutt kjøpt opp av Sony i 2015, i forbindelse med at sistnevnte skulle lage PlayStation Now-tjenesten.

Google er dog mest sannsynlig ute etter å være med på lang sikt. Internetthastigheter blir sakte men sikkert høyere over hele verden, og det påtroppende 5G-nettverket kommer til å gjøre trådløs nedlasting langt raskere. Men om Google ikke klarer å lage en sømløs strømmeopplevelse og fikse tilkoplingsproblemene utallige gamere verden over sliter med, vil det være vanskelig å få Yeti inn i hjemmet til den jevne borger.