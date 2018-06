Hvordan se VM i fotball 2018: strøm alle kampene gratis

Wow! Dette var VM-skrellene vi har ventet på. Argentina klarte såvidt å lure seg videre, vertsnasjonen Russland overrasket alle, og selv England har klart å unngå de sedvanlige tabbene og har dermed gått videre til åttendedelsfinalene. Regjerende mestere Tyskland klarte ikke å rette skuta, og er dermed ute, mens Brasil klarte å ro det hele i land. Hvis du ikke har lyst til å misse flere spennende VM-øyeblikk fra Russland kan du berolige deg med at vi nå er i ferd med å fortelle deg hvordan du kan strømme hvert bidige minutt igjen av verdensmesterskapet i fotball — hjerteskjærende som bejublet. Gratis og uavhengig av hvor du bor og befinner deg.

Fotball-VM 2018 — når og hvor Verdensmesterskapet i fotball 2018 finner sted i Russland. Over 64 kamper, på 16 stadion, i 13 byer, skal mesterskapet utføres — fra Kaliningrad til Jekaterinburg VM 2018 tok første avspark 14. juni, og skal etter planen vare én måned og én dag. Finalen finner sted i Moskva, søndag den 15. juli.

I det vi var i ferd med å entre det tredje settet gruppespill visste vi allerede skjebnen til et knippe nasjoner. Vertene kom seg videre til åttendedelsfinale (mot alle odds, etter bare to kamper), og kan se frem til potensielt å støte på storheter som Belgia, Frankrike og England på veien. Spania, Portugal og Argentina sikret seg videre tidligere i uken, og i går klarte söta bror kunststykket å toppe gruppe F, og må nå bryne seg på Sveits i åttendedelsfinalen. Mexico, som endte opp som gruppetoer, møter et av mesterskapets store favoritter Brasil.

Gruppe G og H er enda ikke ferdigspilt, og nå på slutten av gruppespillet spilles det altså fire kamper daglig. Det er mye bra fotball per dag.

Hvis du er interessert i å vite hvor du kan se kampene, så er dette siden som gir deg den informasjonen. Nedenfor finner du instrukser for hvordan du kan se kampene fra Norge. Er du på utkikk etter å strømme gratis, så er du også på rett sted.

Bruk VPN for å se på VM i fotball 2018 GRATIS

Det er egentlig likegyldig hvor man bor, man trenger ikke å misse et eneste sekund av VM. Hver bidige kamp sendes nemlig et eller annet sted i verden (i Storbritannia sendes for eksempel alle kampene gratis — se nedenfor). Man kan dermed bruke en VPN om man vil logge seg inn på en tjeneste i en region som viser kampen(e) man er interessert i. Og det er det ingen sak å gjøre.

2. Kople deg til riktig server

Man åpner simpelthen VPN-appen, trykker på «choose location» (eller tilsvarende), og velger riktig region — det er superenkelt å gjøre. Hvis du er i tvil, velg Storbritannia (UK).

3. Manøvrer deg til kringkasteren som har strømmen du er ute etter, eller TVPlayer.com

Hvis du vet nøyaktig hvilken kanal du har lyst til å se kampen på, så trenger du ikke oss lengre — bare gå rett dit. Hvis du ikke er sikker på hvor du skal se kampen(e) kan det lønne seg å holde seg til TVPlayer.com for kanaler i Storbritannia. Alle kampene vises på ITV og BBC. Har du lyst til å ta opp kampen(e) og se på disse en gang du har tid? TVPlayer Plus koster £5,99 (snaue 65 kroner) i måneden, men lar en «ta opp» opptil 10 timer TV man så i etterkant kan se på når man vil. Man kan selvsagt også ta i bruk den 14 dager lange prøvetiden, som er gratis.

Eksklusiv VM-konkurranse hos VyprVPN

Vinn en Playstation 4 + FIFA 18 med VyprVPN

Hvis du har bestemt deg for at bruk av VPN er den beste måten å få tilgang til VM-strømmene på, men du ikke helt har klart å velge tjeneste, da kan muligens vår eksklusive konkurranse gjøre valget enklere. VyprVPN har pådratt seg fotballfeber, og gir derfor bort en PS4 Slim (1 TB) sammen med FIFA 18 til én heldig vinner. Du finner ikke denne konkurransen noe annet sted på nettet — det er eksklusivt til TechRadars lesere — og selv om du ikke vinner storeslem og får konsollen, kan du likevel være én av fem vinnere av et gratis år med VyprVPN istedenfor. Alt du trenger å gjøre er å gå til konkurransesiden, fylle ut skjemaet du finner der, og det var det. Du er nå med i trekningen (regler og eventuelle betingelser finner man også på konkurransesiden). Det er åpent mål!

Hvordan strømme direkte til TV-en din Muligheten til å strømme all fotballen til telefonen eller nettbrettet er helt klart nyttig — man trenger ikke å misse et eneste mål, selv om man er ute av huset. Men om man vil strømme VM fra internett til TV-en kan det lønne seg å kjøpe seg en strømme-enhet. Sjekk vår guide som tar for seg de beste medieavspillerne for strømming, der man eksempelvis kan finne Apple TV, Roku og Amazon Fire.

Få med deg kampen i 4K/UHD Storbritannias rikskringkaster, BBC, har kunngjort at de kommer til å vise alle VM-kampene i nydelig 4K/UHD via iPlayer-plattformen (BBCs egne strømmetjeneste). Gode nyheter, altså, hvis stuen din huser en 4K/UHD-TV. Høyoppløselig strømming er også tilgjengelig om man bruker iPlayer-appen på PlayStation 4 Pro. Det er likevel verdt å nevne at dette er et testprosjekt, og førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Dette er et eksperiment fra BBC sin side, og mange tittere har allerede klaget på smådårlig 4K/UHD-dekning når de bruker iPlayer.

TechRadars dekning av Fotball-VM er laget i samarbeid med Honor