Hvordan Nikons D850 blir testet til det ekstreme

Alle øyne er for tiden rettet mot Nikons nært forestående lansering av selskapets speilløse fullformatskamera, men litt på siden har kameraprodusenten lansert en interessant liten video som avslører noen av de strenge testene D850 ble utsatt for.

Promovideoen fra Nikon Asia gir oss et innblikk i noen av de ekstreme forholdene D850 måtte tåle for å møte Nikons strenge krav til driftssikkerhet under testing. Inkludert simuleringer der kameraet ble utsatt for langt høyere temperaturer og mengder fuktighet enn det kameraet er laget for å tåle. Videoen viser også at Nikon utfører fall-, støt- og vibrasjonstester.

Nikons designere avslører at på tross av at D850 har en offisiell brukstemperatur på 0 til 40 grader celsius, så er kameraet konstruert med tanke på enda mer ekstreme forhold.

D850 har også en omfattende værbeskytting, slik at kameraets elektronikk skånes for støv og vann. For å teste denne delen av kameraet, simulerte Nikon regn som traff skallet fra ulike vinkler.

Etter hver test ble kameraets elektronikk undersøkt — og interessant nok ble ikke dette gjort ved hjelp av en eller annen form for sofistikert målemetode, men rett og slett gjort for hånd, av Nikons ingeniører, ved at de undersøkte hvordan kameraet var i bruk etter å ha blitt utsatt for elementene.