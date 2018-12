Hvor meget PlayStation 4 har du spillet? Find ud af det med My PS4 Life

For at fejre, at PlayStation 4 har været på banen i fem år, giver Sony nu PlayStation-spillere mulighed for at genopleve deres største øjeblikke med spillet gennem My PS4 Life.

Funktionen skaber en unik video, der giver highlights fra det første PS4-spil, du nogensinde har spillet, hvor mange timer du har brugt på at spille i alt (og en top tre over de mest spillede spil), hvor mange du har samt det mest sjældne trofæ, du har fået.

Du kan oprette din egen video ved at gå ind på My PS4 Life og logge ind på din PlayStation-konto.

Det tager et par minutter at generere videoen, men hvis du ikke har tid til at vente, kan du bede om, at videoen bliver sendt til dig inden for 24 timer. Vær opmærksom på, at ved at oprette videoen abonnerer du automatisk på marketing e-mails.

Nedenfor kan du se videoer fra nogle af medlemmerne af TechRadar-teamet. Prøv venligst ikke at dømme for hårdt...

Gerald Lynch, home tech-redaktør:

Vic Hood, gaming-skribent:

John McCann, seniorredaktør for mobiler:

Og hvis du vil se, hvad det globale PlayStation 4-fællesskab har opnået, kan du tjekke denne video, der giver et sjovt indblik i statistikkerne: