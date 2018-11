Hvem har brug for en drone? Ørn demonstrerer GoPros glimrende HyperSmooth-teknologi

Den funktion, der måske har imponeret os mest ved den nye GoPro Hero 7 Black, er tilføjelsen af HyperSmooth. Det er GoPros nye video stabiliseringsteknologi, som ifølge firmaet leverer lige så stabile optagelser som havde du brugt en gimbal-stabilisator.

Funktionen virker ved hjælp af en kombination af hardware og software, og der er ikke alene et optisk stabiliseringssystem, men også nogle smarte software-tricks i spil.

Og den endnu bedre nyhed er, at du kan drage fordel af HyperSmooth på Hero 7 Blacks højeste indspilningsindstilling på 4K ved 60fps.

Vi mener, at det er et af de bedste systemer til billedstabilisering, vi har set i et kamera, og det samme gør GoPro: For at demonstrere funktionen har firmaet fastgjort et Hero 7 Black til en ørn og ladet den flyve rundt over et sportsstadion.

Som du kan se i videoen, gør Hero 7 Black det imponerende godt med hensyn til at skabe flotte, glidende optagelser, bortset lige fra et par hop, da ørnen kommer ned for at lande på banen.

Hvis du tror, at du selv har taget en bedre video med dit Hero 7 Black, kan du deltage i en konkurrence ved at indsende dine uredigerede optagelser til GoPro, som er på udkig efter materiale til en highlights-video for Hero 7 Black. Hvis dine optagelser bliver valgt, får du del i en pengepræmie på i alt 1.000.000 dollar – størrelsen af din præmie afhænger af, hvor mange af dine videoer, GoPro beslutter at bruge. Du kan se mere om GoPros million dollar-udfordring på firmaets hjemmeside.