Huawei Watch 3 kommer måske i tre forskellige modeller

Både Huawei Watch og Huawei Watch 2 kom på markedet i to varianter, men det ser ud til, at tredje skud på stammen af firmaets smartwatches kan komme i tre forskellige versioner.

Huawei har registreret nye varemærker, der peger i retning af, at selskabet arbejder på tre forskellige enheder - og selv om fortegnelserne ikke bekræfter Huawei Watch 3-navnet, så ved vi, at selskabet er i gang med at udvikle tredje generation af deres ur.

På hjemmesiden hos World Intellectual Property Organization (på dansk: Verdensorganisationen for intellektuel ejendomsret) er der fundet tre forskellige patenter, der er journalført sammen og refererer til enhederne som henholdsvis Anchor, Unlimited og Voyage.

Tre nye modeller

På baggrund af disse navne tror vi, at Unlimited er udset som topmodel, mens Voyage og Anchor er på niveauet under.

Det står ikke klart præcis hvordan modellerne vil adskille sig fra hinanden, men det er sandsynligt, at Unlimited-versionen kommer med indbygget 4G-forbindelse.

Navnene på enhederne er givetvis dæknavne, så du skal nok ikke forvente at se dem i handlen, om end Huawei godt kan tænkes at droppe deres Classic- og Sport-betegnelser til fordel for nye navne til modellerne.

Der er langt mellem nye rygter om Huawei Watch 3 for tiden, men disse varemærker, der er dukket op til overfladen, kan betyde, at lanceringen sker snarere før end siden. Der er ikke længe til IFA 2018, og det kan godt være, at Huawei vælger at afsløre deres nye ure på messen.

Via 91Mobiles