Huawei Watch 3 kan komme til å hete Huawei Watch X istedenfor

Richard Yo, administrerende direktør i Huawei, bekreftet på årets IFA-messe at selskapet fortsatt er interesserte i smartklokkemarkedet, selv om de ikke har lansert noen ny klokke på over ett og et halvt år. Nå kan vi ha fått innsikt i hva neste klokke vil hete.

Huawei Watch 2 kan komme til å etterfølges av Watch X, siden selskapet har søkt om å få dette varemerket registrert i Europa.

Ifølge en søknad sendt inn til EUIPO (European Union Intellectual Property Office) har selskapet ført opp «Watch X» som navnet på produktet.

Dette ble først oppdaget av 91Mobiles, og søknaden nevner også at det er snakk om en «elektronisk enhet som hovedsaklig består av et armbåndsur, og også har en telefon.»

Når kommer den?

Dette betyr ikke at klokken er nært forestående. Selskaper registrerer ofte myriader av varemerkenavn for fremtidig bruk, så det kan være at et nytt produkt er under utvikling hos selskapet, men at det ikke nødvendigvis vil ta i bruk «Watch X»-navnet.

Yu sa i et intervju foretatt på IFA 2018 at selskapet ønsker å revurdere smartklokker før de gir ut en ny variant, og forsikre seg om at den teknologiske oppgraderinger er substansiell.

«Vi ønsker å få til store forbedringer og gjøre opplevelsen langt bedre enn dagens. Det er mitt mål. Vi ønsker å gjøre smartklokker mer nyttige, mer intime, mer funksjonelle og med langt lengre batteritid.»

På den andre siden kan det være slik at Huawei har jobbet med dette i skjul, og at vi får høre mer om produktet vi opprinnelig trodde kom til å hete Huawei Watch 3 i de kommende månedene.