Huawei lancerer måske foldbar mobil i starten af 2019 – før Samsung Galaxy

Der har længe verseret rygter om, at Samsung er i gang med at lave en foldbar telefon, der indtil videre går under navnet Samsung Galaxy X. Det lader til, at mobilen kan være klar til lancering i første halvdel af 2019 - men nu forlyder det, at vi måske får en foldbar telefon fra Huawei endnu tidligere.

Ifølge "analytikere og branchekilder med kendskab til sagen", som har udtalt sig til Nikkei, er Huawei gået i partnerskab med skærmleverandøren BOE for at lancere telefonen meget tidligt i 2019. (BOE leverer i øvrigt også komponenter til Apple.)

Målet ser ud til at være at få mobilen på markedet først, snarere end at levere et helstøbt produkt, eller endda at tjene penge. Og har du sat næsen op efter at købe Huaweis foldbare mobil, bliver du formentlig skuffet.

Der er ingen forlydender om, hvor telefonen kommer til salg, men det bliver efter alt at dømme i et meget begrænset antal, da der angiveligt kun bliver produceret 20.000 eller 30.000 enheder.

Først, men ikke bedst

Hensigten hos Huawei er tilsyneladende at vise teknologien frem og tiltrække opmærksomhed fra medierne. Jeff Pu, der er analytiker hos Yuanta Investment Consulting, har udtalt, at "Det kinesiske selskab ønsker at komme først i branchen, selv om display-teknologien fra deres skærmleverandør måske ikke er helt så klar som Samsungs."

Så med andre ord: Det kan godt være, at Huawei kommer først, men deres foldbare telefon bliver nok ikke lige så god som Samsungs Galaxy X.

Når det er sagt, lader det dog ikke til, at Huawei fuldstændigt ignorerer behovet for at sende en kvalitets-telefon på markedet. For andre kilder hævder, at lanceringsdatoen kommer til at afhænge af udviklingen af teknologien samt skærmenes holdbarhed, så hvis de faktorer skaber forsinkelser, ender Huawei måske med alligevel ikke at komme først.

Via The Verge