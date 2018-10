Høstens store Windows 10-oppdatering er sluppet

Microsoft har nå lansert oktober 2018-oppdateringen for Windows 10, og gir med det brukere muligheten til å laste ned oppdateringen manuelt nå, eller vente til den automatiske utrullingen i neste uke.

Oppdateringen ble annonsert på gårsdagens store pressearrangement hvor masse nytt Surface-utstyr også ble lansert.

Microsoft oppfordrer brukere til å vente på den automatiske utrullingen for å oppgradere deres PC-er, men i en bloggpost skriver selskapet at «avanserte» brukere kan laste ned oppdateringen manuelt allerede nå.

Alt du trenger å gjøre er å skrive «check for updates» i søkeboksen (ved siden av Start-knappen), for å sjekke om oktober-oppdateringen er klar for din maskin. Windows kommer til å sjekke om din enhet har noen kompatibilitetsproblemer, og om den har det vil du ikke få tilgang til oppdateringen enda.

Alternativt kan du sjekke ut vår guide om hvordan du laster ned og installerer Windows 10 October 2018 Update.

Hurtigere utrulling

Om du ikke vil være først ut av porten så starter den automatiske utrullingen allerede 9. oktober. Dette er en prosess som kan ta uker og noen ganger måneder, men denne gangen har Microsoft tatt i bruk avansert maskinlæring for å oppnå en raskere utrulling til sine brukere.

Maskinlæringen vil innhente mer informasjon om drivere og antivirusprogramvare for å nevne noen, og grunnen til at dette gjøres er for å sørge for at det blir mindre problemer for sluttbrukere som jo har hendt flere ganger tidligere, som du kanskje husker.

Noen av de beste bærbare for Windows 10 i 2018

Dette er nytt

Microsoft holder høy innovasjonstakt, og med 1809-oppdateringen kommer flere nyheter. Her er en oppsummering av noen av de.

Mørk Modus:

Den første synlige endringen i denne oppdateringen er at du får mulighet til å bytte til en mørk Windows-modus i selve utforskeren. Fra før har du kunnet vise innstillingsmenyer og alle «apper» med mørkt tema, men nå følger også Explorer etter med det som minner om mørk modus på MacOS Mojave, som akkurat ble lansert.

Skybasert utklippstavle:

Utklippstavlen er en kjent og kjær funksjon som ikke har sett noen drastiske oppdateringer på veldig, veldig, lenge. Nå gir Microsoft deg mulighet til å dele innhold på tvers av alle Windows 10-enhetene du er logget inn på. Dette ligner også på funksjonaliteten som har vært på plass i iOS / macOS en god stund allerede.

I tillegg kan utklippstavlen din nå holde på mer enn én ting av gangen. Elementer du ofte klipper og limer kan du nå feste til utklippstavlen.

Enn så lenge støtter den oppdaterte utklippstavlen ren tekst, HTML og bilder under 1 MB.

Forbedret søk

En annen oppdatering som har kommet med er en forbedring av forhåndsvisningen i søk gjort i Windows 10. Nå støtter forhåndsvisningen applikasjoner, dokumenter og andre filer. Det bør gjøre søk i Windows 10 enda bedre.

Forbedret spilllinje og spillmodus

Spillinjen (Game Bar) gir blant annet muligheten til å ta opptak, skjermbilder, styre kommunikasjon og lydvolum uten å forlate spillet ditt.

Å overvåke ytelsen og belastningen til komponenter som prosessoren, minne, grafikkortet og FPS gjør det lettere å finne ut hvorfor spillet ditt plutselig ikke yter som det skal. I tillegg kan du nå også slå den av for alle spill dersom du ikke vil bruke den.

I tillegg hevder Microsoft at ytelsen i spill skal bli bedre når du aktiverer spillmodusen deres. En annen nyhet er at Windows-oppdateringer ikke vil forstyrre spillingen når denne modusen er aktivert.

Mer samspill mellom PC og Mobil

macOS og iOS har lenge vært tettere sammenbundet mellom mobil og skrivebord enn resten av markedet. Dette har ikke Windows 10 kunne tilby på samme måte, men med oppdateringen av telefon-appen så nærmer de seg litt.

Ved å koble Android-telefonen med Microsoft kontoen (dette gjøres via Your Phone Companion-appen) din så kan du blant annet lese og sende meldinger og hente bilder direkte fra Windows uten å måtte gå inn på telefonen.

«Sets» kom ikke med

En funksjon som Microsoft hadde med i de tidligere beta-versjonene av denne oppdateringen var «Sets», ,og denne funksjonen skulle gjøre det lettere å håndtere et stort antall applikasjoner og nettsider ved å legge de sammen i såkalte sets. Litt på samme måte som faner gjør det samme i blant annet nettleseren.

Dessverre ble denne funksjonen tatt tilbake mens Microsoft fortsetter å jobbe med den, og kanskje ser vi denne på nytt i neste store oppdatering som er satt til å lanseres i mars 2019.