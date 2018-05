Hør radio via din musiktjeneste

Musikstreaming og radiolytning smelter sammen, når alle danskere med musiktjenester fra YouSee og Telmore nu kan lytte til DR’s radiokanaler via deres musikapp – og tilføje deres yndlingssange direkte fra radioen til playlisten.

Danskerne elsker både at streame musik og lytte til radio, og nu udvider Danmarks anden- og tredjestørste musiktjeneste streaminguniverset og integrerer DR’s radiokanaler direkte i deres musik-app. Det giver danskerne en unik mulighed for at samle musikstreaming og radiolytning i en enkelt app og skaber en helt ny form for interaktion med musikproduktet.

”YouSee Musik er den andenstørste musiktjeneste her i landet og med så mange danskere ombord, er det oplagt at udbygge tjenesten med de mest populære danske radiokanaler, så vores kunder for fremtiden kan nøjes med at åbne én app. Danskerne lytter i gennemsnit til radio næsten to timer om dagen, og vi kender nok alle følelsen af at lytte til en sang i radioen, som man bare må høre en gang til. Nu kan man med et enkelt klik tilføje sangen fra radioen til sin playliste i YouSee Musik,” fortæller Kasper Ørtvig, mobildirektør i YouSee.

Styrker radioens rolle

Musiktjenesterne fra YouSee og Telmore er udelukkende målrettet danske forbrugere, og man har derfor et særligt fokus på danskernes musikforbrug og på at skræddersy tjenesten til netop dette publikum. Hos YouSee er musiktjenesten en del af alle mobilpakker, og her kan man se, at de kunder, der bruger tjenesten, også er mere loyale. Kasper Ørtvig er derfor overbevist om, at det vil skabe stor værdi hos brugerne og en helt særlig musikoplevelse, når de mere end 30 mio. musiknumre nu udvides med DR’s kanaler, som allerede udgør 72 pct. af radiolytningen i Danmark.

Hos Telmore, der bl.a. har musiktjenesten som en del af deres play-løsning, er musik-appen i forvejen den mest populære og brugte underholdningstjeneste hos kunderne, og her forventer man, at den nye funktion vil gøre appen endnu mere populær.

Også hos DR er man glad for samarbejdet med to af landets største musiktjenester og muligheden for at give radiolytterne en platform, hvor radiokanaler og musikstreaming kan interagere og berige hinanden.

”Samarbejdet er interessant for os, fordi vi styrker radioens rolle som musikformidler. Mange hører radio og bliver inspireret til at lytte til nye artister og bands, herunder særligt danske, og nu kan de gemme de gode numre og få større glæde og nytte af DR’s kanaler,” siger Gustav Lützhøft, radiochef i DR.

