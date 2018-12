Honor View 20 vil få 48 MP-kamera og skjerm med kamerahull

Under et arrangement der Honor viste frem en rekke nye teknologiprodukter, har den kinesiske produsenten bekreftet at deres neste toppmobil, Honor View 20 , er underveis.

Den vil romme noen nye, innovative funksjoner som man ennå ikke har sett i smarttelefonmarkedet – blant annet et 48 MP kamera, og den første skjermen som får et nålhullskamera i stedet for skjermhakk øverst på skjermen.

Vi vet ikke mye om denne telefonen, annet enn at man her får den nye skjermen, et kraftig kamera, og at man på innsiden finner den nyeste Kirin 980-prosessoren. Senere i desember vil den bli lansert i Kina som V20, mens den skal lanseres offisielt som View 20 under et arrangement i Paris 22. januar.

Men trenger vi et 48 MP-kamera? Nokia 808 Pureview var den forrige telefonen til å sette megapikselrekord med 41 MP helt tilbake i 2012. Siden den gang har bare Huawei (Honors moderselskap) vært i nærheten av slike tall, med 40 MP i den nylig lanserte P20 Pro, som utgjorde en rekke på tre kameraer.

Honor har imidlertid tatt det et steg videre med sitt 48 MP-kamera, ved bruk av Sonys halvtommerssensor IMX586 som ble avduket tidligere i år, og vi har lurt på hvilket merke som ville være de første til å innlemme denne i telefonene sine. Det hevdes at det kan da «høykvalitetsbilder» … noe som er et ambisiøst løfte fra et kamera med så mange megapiksler.

Om de vil bli først på markedet gjenstår også å se, ettersom Xiaomi hevder å ha en smarttelefon med et 48 MP-kamera på gang for lansering i januar.

Men er ikke større bedre?

Saken er at megapiksler fungerer litt annerledes i smarttelefoner enn de gjør i fullformatkameraer. Det fysiske rommet for teknologien er veldig lite, så området lyset vil treffe er utrolig lite. Jo mindre plass disse megapikslene er stuet sammen på, desto mindre lys kan treffe sensoren.

Hvis du tenker på hver piksel som et vindu som trenger en ramme, og at den rammen ikke kan fange opp lys, ser du at man med mange rammer gjør det vanskeligere å skape et klart og skarpt bilde.

Testbilde med 48 MP-sensoren. De lyse områdene er lettere overeksponert, men kvaliteten er høy.

Derfor har vi i den senere tiden sett at våpenkappløpet om megapikslene har stilnet. Produsentene av smarttelefoner holder seg gjerne i området 12-16 MP, ettersom dette betraktes som ideelt med tanke på sensorstørrelse, der du får nok megapiksler til å ta skarpe bilder, og nok lys til å ta gode bilder ved svak belysning.

Spørsmålet om svak belysning er det Honor vil slite med her. Bildene de har vist for å fremheve sensorens kvalitet er alle kraftig belyst, så bare om 48 MP-sensoren kan yte like godt under mørkere forhold, kan vi avgjøre om kameraet faktisk er godt.

Sony, som har skapt denne sensoren, hevder å ha koblet sammen temmelig avansert teknologi for å bedre kameraets ytelse, til tross for at pikslene har halvparten av størrelsen til dem man finner i et 12 MP-kamera.

Fargefølsomheten er god, men vi fikk ikke tilsendt et ekte 48MP-bilde, slik at vi kunne ha undersøkt det.

Uansett er det grunn til å tro at dette kan være tilfellet, ettersom moderselskapet Huawei har tatt store steg ved å bygge inn en sterk bildekjennkjennelsesfunksjon i sine smarttelefoner. På den måten kan man gjøre mange eksponeringer og fange opp ulike motivtyper og etterpå skape det beste mulige bildet av disse, noe som har fått Huawei Mate 20 Pro til å bli betraktet som en av de beste kameramobilene på markedet.

Andre merker, som Apple og Google, bruker bildeprosessering for å bedre bildekvaliteten, så om Honor har funnet en måte å kartlegge og forbedre bildene på, kan det godt hende at løftet om utrolig skarpe høykvalitetsbilder vil bli holdt.

Nesten helt uten skjermkant

Sammen med lanseringen av den første 48 MP-kamerasensoren for smarttelefoner, har Honor avduket en ny «All-View»-skjerm til sin View 20, som er utviklet til å være nesten helt uten skjermkanter.

Telefonen har en svært smal ytterkant, og et nålhullskamera i skjermens øvre venstre hjørne, der hullet rundt sensoren er krympet ned for å gjøre kameraet mindre forstyrrende for skjermen.

Denne bragden er oppnådd ved å legge 18 elementer i lag over hverandre, men vi har ikke noen bakgrunnsinformasjon som kan fortelle oss hvor avansert eller krevende denne prosessen har vært før Honor redegjør for dette selv.

Telefonene i View-serien pleier å være enhetene Honor fullstapper med all sin nyeste teknologi, og derfor virker det naturlig at merket vil bruke denne modellen til å avduke en helt ny skjerm – og verden skal få muligheten til å se denne i Paris i januar 2019.

Turbokoblinger

En annen ny teknologi Honor snakker varmt om er det nye Link Turbo-systemet, der 4G- og wi-fi-oppkoblinger arbeider sammen for å levere raskest mulig nedlastningshastigheter til brukerne.

Dette er ikke helt nytt, ettersom vi i flere år har hatt telefoner som har kunnet kombinere de to oppkoblingsmetodene, men Honor hevder at de benytter kunstig intelligens for å avgjøre når og hvordan man skal bytte eller kombinere nedlastningsmulighetene for å oppnå høyest mulig hastighet.

Dette innebærer også å analysere brukerens adferd, i tillegg til den vanlige kartleggingen av nettverkshastigheter, for å gi raskest mulig nedlasting. For oss er det imidlertid vanskelig å se hvordan det å vite hva en bruker foretar seg kan øke hastighetene, når man allerede har kombinert 4G og wi-fi.

Denne teknologien skal uansett også dukke opp i View 20, så det gjenstår å se hvor godt det fungerer i praksis.