Hold godt fast: Super Smash Bros. Ultimate udkommer den 7. december

Super Smash Bros. Ultimate udkommer den 7. december lød budskabet fra Nintendo via Nintendo Direct-livestream i løbet af E3 2018.

Der er kun seks måneder til, og det betyder, at du kan spille Super Smash Bros. Ultimate på Nintendo Switch inden årets udgang, og det bliver det største Super Smash Bros-spil på mere end én måde.

Spillet indeholder nemlig hver eneste karakter fra hele serien, herunder figurer der tidligere kun var tilgængelige via download-indhold (DLC) på Wii U, samt karakterer uden for Nintendo-sfæren, f.eks. Sonic, Pac-Man og Snake (fra Metal Gear Solid).

Desuden er det igen muligt at bruge GameCube-controllere, så man kan finslibe alle de kaotiske tricks, som Super Smash Bros. Ultimate indeholder. Det er et must for mange fans af den traditionelle serie, men man skal have fat i det rigtige USB-tilbehør, der oprindeligt blev lavet til Wii U.

Vi møder også nye karakterer f.eks. Splatoon Inkling og Ridley fra Metroid. Flere af heltene har fået helt nyt outfit. Mario er nu iført Cappy, mens Link har taget tøj på fra Breath of the Wild.

Du kan allerede nu tælle ned til den 7. december sammen med Super Smash Bros. Ultimate-traileren nedenfor. Det er en fredag, så du kan godt begynde at planlægge en lang weekend.