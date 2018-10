Her er hvad du kan (og ikke kan) gøre i World of Warcraft Classic-demoen

Hvis du undrer dig over, hvordan demoen for World of Warcraft Classic helt præcis vil være, så behøver du ikke spekulere mere, for Blizzard har afsløret en del informationer om, hvordan oplevelsen vil udspille sig, og hvilke begrænsninger der vil gælde.

Demoen vil angiveligt være klar til BlizzCon 2018, hvor folk derhjemme også kan spille, hvis de har skaffet sig en virtuel billet.

I et forum-indlæg afslørede Blizzard, at spillerne vil starte demoen på level 15 med level 19 som det højeste, man kan nå. Dette valg blev taget, for at give folk en chance for at eksperimentere med elementer som talenter og professioner, hvilket de ikke ville have mulighed for, hvis de skulle begynde på level 1.

Der vil være en tidsbegrænsning på hver spil-session, hvilket betyder at du vil blive logget af efter en bestemt tid, for at give andre brugere mulighed for at komme på serverne. Hvor lang denne tidsbegrænsning skal være, er ikke besluttet endnu, men din demo-karakter vil stadig være tilstede sammen med de fremskridt, du har gjort, når du er tilbage i demoen igen.

Du vil spille demoen i enten Westfall eller Barrens, afhængigt af hvor du hører til, men du vil ikke være i stand til at komme ind i Deadmines eller Wailing Caverns dungeons. Herudover vil den eneste PvP-action være duel.

Widescreen action

Blizzard bemærkede også, at du vil opleve, at WoW Classic-demoen understøtter widescreen-skærme, så det vil se rigtigt ud i et 16:9-skærmformat, frem for at skærmbilledet bliver strukket for at passe til formatet.

Alle de moderne funktioner vil være til stede i Classic-udgaven af MMO ’en, inklusive Battle.net-chat i selve spillet. Du vil også kunne højreklikke på en spiller for at anmelde dem og bruge forskellige anti-cheat funktioner (et antal potentielle muligheder for at udnytte systemet er desuden blevet blokerede).

Som vi nævnte i starten, vil dem der køber en virtuel billet til BlizzCon (som starter den 2. november) vil være i stand til at spille den samme demo, som vil køre på udstillingen, hjemme i eget hjem. Demoen vil også være tilgængelig i en hel uge.

