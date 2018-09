Her er de første virkelige bildene av REDs sprø nye telefon Hydrogen One

RED Hydrogen One, som kan minne om en vanlig smarttelefon som har fått på seg et robust H. R. Giger-inspirert deksel, er nå et steg nærmere de ivrige hendene til kjøpere i målgruppen deres (som vi antar er Hollywood-fotografer og rike lær-fetishister). Nå er nemlig de første offisielle bildene av telefonen endelig sluppet.

– Til nå har vi kun vist frem datagenererte illustrasjoner. På tide med noen virkelige bilder av Hydrogen, skrev RED-sjefen Jim Jannard da han postet bildene på REDs brukerforum H4Vuser.net i natt.

Hydrogen One er utstyrt med unike bølgende sider med grove overflater, en såkalt 4V holografisk skjerm som skal være umulig å beskrive med ord, og et utrolig kamera som kan filme i 2D, 3D og selskapets proprietære H4V-format (RED Hydrogen 4-View).

Det modulære designet og de eksponerte kontaktene lar også brukere koble til ekstrautstyr på samme måte som med Moto Z og Moto Z2 Force, og et av dem skal være en ekstra stor kamerasensor.

RED Hydrogen One skal komme i salg i USA fra 2. november for 1295 dollar eller rundt 10 800 kroner, og da snakker vi om den «vanlige» utgaven i aluminium. I tillegg planlegges det en enda dyrere premium-modell av titan, som skal slippes på et senere tidspunkt for 1595 dollar eller rundt 13 300 kroner.

Kunder som har forhåndsbestilt og har mulighet til å delta på et eksklusiv arrangement som går av stabelen i RED Studios i Hollywood 31. august, får også muligheten til å skaffe seg en såkalt «Houdini Developer's Model» av telefon som sies å være en uferdig versjon.

For øyeblikket vet vi ikke om RED Hydrogen vil komme i salg utenfor USA, men vi skal holde deg oppdatert om det skulle endre seg.