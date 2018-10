Her er de 10 bedste Android-mobiler i 2018: hvilken skal du købe?

Opdatering: Vi har opdateret vores liste over de 10 bedste Android-telefoner med de seneste nyheder fra OnePlus og Huawei.

Det findes én ting, der adskiller Android fra konkurrenten Apple, når vi taler om smartphones – antallet af mobiler som har Googles hotte styresystem.

De store mærker er her alle: Samsung, LG, Huawei, OnePlus og Google - og som ligger i toppen. De mange variationer i skærmstørrelse, processor, softwarefunktioner og design, kan gøre det en smule svært at vælge den rigtige Android-mobil.

Vi har allerede set et stort antal lanceringer i år, og vi er på nuværende tidspunkt i gang med en grundig gennemgangsproces af HTC U12 Plus, og vi venter derfor med at give vores bud på, hvor denne skal lande på listen.

Vil det lykkes den nye HTC U12 Plus at nå toppen af vores Android-liste? Det vil tiden vise.

Det kan være svært at finde den helt rigtige Android-mobil, derfor har vi samlet de bedste på markedet, og rangordnet dem efter deres hardwarepræstation, styresystem og naturligvis deres design.

Her er de – de bedste Android-mobiler, du kan købe i dag. Af mange, mange forskellige grunde.

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Den bedste Android-telefon på markedet

Udgivelsesdato: Marts 2018 | Vægt: 189g | Mål: 158.1 x 73.8 x 8.5mm | Styresystem: Android 8 | Skærmstørrelse: 6.2 tommer | Skærmopløsning: 1440 x 2960 | Processor: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6GB | Lagringsplads: 64GB/128GB | Batteri: 3,500mAh | Bagkamera: Dual 12MP | Frontkamera: 8MP

Super-premium opbygning

Fremragende kameraer til fotografering ved svagt lys

Batteriet holder ikke lige så længe, som de andre på listen

Alt det der har gjort Samsung-telefoner fantastisk over de sidste par år er lagt i denne 6.2-tommers enhed – og samtidig er den næsten også kantløs. Enheden kommer med toppen af sortimentets hardware og Android-software der er nemt at gå til.

Samsung har tilføjet et dobbeltkamera bagtil for at forbedre fotografering i svagt lys, plus der er en bedre placeret fingeraftryks-scanner og 960fps slowmotion videooptager.

Læs hele anmeldelsen af Samsung Galaxy S9 Plus

2. Samsung Galaxy S9

En god telefon til mindre hænder

Udgivelsesdato: Marts 2018 | Vægt: 163g | Mål: 147.7 x 68.7 x 8.5mm | Styresystem: Android 8 | Skærmstørrelse: 5.8 tommer | Skærmopløsning: 1440 x 2960 | Processor: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 64GB/128GB | Batteri: 3,000mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 8MP

Premium opbygning

Fremragende skærm

Batterilevetiden er ikke så god

En enkelt sensor på bagsiden

Modellens batterilevetid er ikke helt så stærk som på Samsung Galaxy S8, som S9 erstatter, og visuelt er den næsten identisk med forgængeren. De små ændringer er dog velkomne, og det er et imponerende allround tilbud.

Læs hele vores anmeldelse af Samsung Galaxy S9

3. Huawei P20 Pro

Den bedste telefon, Huawei nogensinde har lavet

Lanceringsdato: April 2018 | Vægt: 180g | Mål: 155 x 73.9 x 7.8 mm | Styresystem: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 6.1 tommer | Skærmopløsning: 1080 x 2240 | Processor: Kirin 970 | RAM: 6GB | Lagringsplads: 128GB | Batteri: 4,000mAh | Bagkamera: 40MP + 20MP + 8MP | Frontkamera: 24MP

Fantastisk kamera

Fremragende batterilevetid

Interface er ikke markedsledende

Kun fuld HD-skærm

Hvad er det? En Huawei-telefon som nummer tre? Dine øjne ser rigtigt – Huawei P20 Pro er på tredjepladsen, når det kommer til vores bud på bedste Android-telefoner.

Efter mange år, hvor Huawei har truet topspillerne inden for smartphone-verdenen, dog uden at skabe bekymring hos konkurrenterne, har vi i 2018 oplevet et betydeligt skift fra det kinesiske firma og i den smukke P20 Pro.

Der er også den iøjnefaldende to-tone finish på bagsiden, der virkelig adskiller P20 Pro fra konkurrenterne.

Læs hele vores anmeldelse af Huawei P20 Pro

4. LG G7 ThinQ

LG's nyeste telefon er en imponerende model

Udgivelsesdato: Maj 2018 | Vægt: 167 | Mål: 153.2 x 71.9 x 7.9 mm | Styresystem: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 6.1 tommer | Skærmopløsning: 1440 x 3120 | Processor: Snapdragon 845 | RAM: 4/6GB | Lagringsplads: 64GB/128GB | Batteri: 3,000mAh | Bagkamera: Dual 16MP | Frontkamera: 8MP

Interessant Boombox speaker

Attraktivt design

Lille batteri

Præstation ikke helt så god som andre flagskibe

Skærmen på G7 ThinQ-modellen kommer med en ultra-lys tilstand, der øger lysstyrken til blændende 1000nits – praktisk, hvis du desperat forsøger at lægge en snap fra stranden på din Instagram.

AI’en der er indbygget i kameraet kan genkende, hvad du skyder billede af og justerer indstillingerne med det samme for at give dig den bedste fotografering.

Der er to kameraer på bagsiden af G7 ThinQ, hvor du med den sekundære snapper tilbydes et supervinklet objektiv, som giver dig et andet perspektiv på ting. Vi så dog gerne, at LG ville droppe 'ThinQ'-delen af navnet.

Læs hele vores anmeldelse af LG G7 ThinQ

5. Huawei Mate 10 Pro

En batterikriger med et godt kamera

Vægt: 178 g | Mål: 154,2 x 74,5 x 7,9 mm | Styresystem: Android 8 | Skærmstørrelse: 6" | Skærmopløsning: 1080 x 2160 | Processor: Kirin 970 | RAM: 6 GB | Lagringsplads: 128 GB | Batteri: 4000 mAh | Bagkamera: 20 MP + 12 MP | Frontkamera: 8 MP

Enestående kamera

Førsteklassesbatteri

Mangler stik til hovedtelefoner

Ingen mulighed for trådløs opladning

Huawei-folkene er blevet rigtig gode til at lave stærke, førsteklasses smartphones på det seneste, og Mate 10 Pro er deres bedste mobil nogensinde.

Dens ypperste egenskab er batteriet, der slår de fleste andre mobiler på listen, men den har også en god ydeevne og kan håndtere alt, hvad du skal bruge den til.

Er du på jagt efter et stærkt kamera på mobilen, skal du tage et godt kig på Mate 10 Pro. Mobilerne højere oppe på listen tilbyder bedre auto-tilstand, men for kameraentusiaster tilbyder Mate 10 Pro flere fantastiske tilstande og indstillinger.

Læs hele anmeldelsen af Huawei Mate 10 Pro

6. Samsung Galaxy Note 8

Når det handler om at være størst, så er Note 8 bare bedst

Vægt: 195 g | Mål: 162,5 x 74,8 x 8,6 mm | Styresystem: Android 7.1 | Skærmstørrelse: 6,3" | Skærmopløsning: 1440 x 2960 | Processor: Exynos 8895 | RAM: 6 GB | Lagringsplads: 64/124/256 GB | Batteri: 3300 mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 8MP

Samsungs bedste smartphone-kamera

Infinity Display er bare enestående

Meget dyr

Højttalere er noget svage

Tre Samsung-mobiler i top 6?! Det kan se noget ekstremt ud, men det er der mange gode grunde til – særdeles gode.

Galaxy Note 8 ligger ikke så højt på listen som sine S8-søskende pga. den høje pris og flere ligheder med S8 Plus, men den har fået et triumferende comeback med tanke på, at den stammer fra en serie, der har været i store problemer efter "the Note 7-fiaskoen".

Men nok om andre mobiler, hvorfor fortjener Galaxy Note 8 sjettepladsen? Der er ingen tvivl om, at telefonen kan noget helt særligt, f.eks. imponerer den ikoniske S-Pen stylus, der nu er endnu bedre og med bedre præcision og flere niveauer af følsomhed – det gør den perfekt til at skrive og tegne med.

Dertil kommer et kæmpe 6,3" QHD Infinity Display, perfekt til film og spil, og når en skærm har den størrelse, er det nemt at bruge to apps samtidigt!

Læs hele anmeldelsen af Samsung Galaxy Note 8

7. Google Pixel 2 XL

Knock-out-kameraet er stjernen her

Vægt: 175g | Mål: 157.9 x 76.7 x 7.9mm | Styresystem: Android 8 | Skærmstørrelse: 6 tommer | Skærmopløsning: 1440 x 2880 | Processor: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 64/128GB | Batteri: 3520mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 8MP

Fremragende kamera

Flot design

Ingen 3.5mm hovedtelefonport

Skærmen har dårlige synsvinkler

Googles Pixel-sortiment blev modnet i 2017, og Pixel 2 XL er firmaets topmodel med sit imponerende slanke design, to fremadvendte højttalere og simpelthen et fantastisk kamera.

Hvis du er på markedet efter en ny smartphone, og kameraets kvalitet er af stor betydning, så stop hvad du er i gang med. Kameraet på Google Pixel 2 XL er en af de mest imponerende snappere, vi har prøvet på en telefon.

Der er også en hel masse kraft under emhætten, og med et 6-tommer display har du masser af plads til, at gøre hvad du vil.

Det er ikke den største premium-følelse, når du får telefonen i hånden – en skam når man tænker på prisen. Synsvinklen på skærmen er begrænset, hvor der ikke skal meget til, før en blå farve sniger sig ind, men der er ingen tvivl om, at dette er en god telefon.

Læs hele anmeldelsen af Google Pixel 2 XL

8. OnePlus 6

Et fantastisk flagskib til lav pris

Vægt: 177g | Mål: 155.7 x 75.4 x 7.8 mm | Styresystem: Android 8.1 | Skærmstørrelse: 6.28-inch | Skærmopløsning: 1080 x 2280 | Processor: Snapdragon 845 | RAM: 6/8GB | Lagringsplads: 64/128/256GB | Batteri: 3300mAh | Bagkamera: 16MP + 20MP | Frontkamera: 16MP

Godt batteri

Appellerende design

Nedadrettet højtaler

'Kun' fuld HD

OnePlus 6 udmærker sig i flagskibsarenaen takket være en kombination af imponerende specs og en overkommelig pris. Telefonen har den nyeste Snapdragon 845 chipset parret med enten 6 GB eller 8 GB RAM. Modellen har et premium all-glass design, og du får muligheden for at vælge mellem enten 64 GB, 128 GB eller 256 GB lagring.

Som om det ikke var nok, er der fingeraftryks- og ansigtslåsning, dobbeltkameraer bagtil og vandtætning - alt sammen til en pris, der er lavere end stort set alle andre telefoner på denne liste.

Læs hele vores anmeldelse af OnePlus 6

Overvej også: Hvis OnePlus 6 stadig er lidt for meget til din smag, så tag et kig på Honor 10. Denne har en stor skærm, masser af power under hætten og et premium design til mindre penge.

9. Samsung Galaxy S8 Plus

Stadig en top Android-telefon, nu med en lavere pris

Vægt: 173 g | Mål: 159,5 x 73.4 x 8,1 mm | Styresystem: Android 7 | Skærmstørrelse: 6,2" | Skærmopløsning: 1440 x 2960 | Processor: Exynos 8895 | RAM: 4 GB | Lagringsplads: 64 GB | Batteri: 3,500 mAh | Bagkamera: 12 MP | Frontkamera: 8 MP

God skærm

Hurtig

Irriterende biometrisk oplåsning

Bixby er et svagt link

Det har nok været meningen at Samsung Galaxy S9 Plus skulle være mere magtfuld end Samsung Galaxy S8 Plus, men faktisk er forskellene mellem de to ikke så store.

Det betyder, at Galaxy S8 Plus stadig er et godt køb, og den har nu en lavere pris, hvilket gør det til et attraktivt forslag.

Læs hele anmeldelsen af Samsung Galaxy S8 Plus

10. Google Pixel 2

Googles palmeformede telefon ligger godt i hånden og tager flotte billeder

Vægt: 143g | Mål: 145.7 x 69.7 x 7.8mm | Styresystem: Android 8.0 | Skærmstørrelse: 5-inch | Skærmopløsning: 1080 x 1920 | Processor: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Lagringsplads: 64/128GB | Batteri: 2700mAh | Bagkamera: 12MP | Frontkamera: 8MP

Fantastisk kamera

God størrelse

Synlig kant der skiller sig ud

Ingen hovedtelefonstik

Der er mange superstore smartphones i vores bedste Android-mobilliste, men hvad med dem der passer rigtig godt i hånden? Tag et nærmere kig på Google Pixel 2.

Denne Pixel 2-model har det samme kraftige slag og fantastiske kamerafunktioner ligesom sin storesøster – Pixel 2 XL, men denne Pixel 2 pakker det hele sammen i en mindre komplet pakke og med en mere håndterbar 5-tommer skærm.

Opløsningen er "kun" fuld HD, og batterilevetiden er ikke den stærkeste af de nævnte på listen, men for en ren Android-oplevelse, der passer ind i din håndflade, og som tager flotte billeder, så er Pixel 2 et godt valg.

Læs hele vores anmeldelse af Google Pixel 2