Her er alt du må vite om Apple-lanseringen

Så var de endelig offisielt avslørt – iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR er de nye telefonene som ble annonsert fra scenen i Steve Jobs Theater i Apple Park i San Francisco i kveld.

Alle de tre telefonene har som ventet fått et iPhone X-lignende design, og utseendemessig er det først og fremst størrelsen som skiller dem. Forbedringene er dermed mest på innsiden, mens den mest iøyenfallende nyheten kanskje er prisene på de dyreste variantene. De har nemlig blitt skyhøye.

I tillegg fikk vi også se en ny Apple Watch 4 med noen spennende nye helsefunksjoner, men vi så ingen tegn til en ny iPad Pro. Denne har altså Apple valgt å spare til senere.

iPhone XS og iPhone XS Max

Norske priser iPhone XS:

64 GB – 11.490,-

256 GB – 13.290,-

512 GB – 15.590,- iPhone XS Max:

64 GB – 12.690,-

256 GB – 14.490,-

512 GB – 16.790,-

Som forventet er nye iPhone XS en typisk S-modell, og forbedringene er først og fremst små oppjusteringer fremfor store nyheter.

Nytt av året er imidlertid XS Max—den større modellen ryktene har gjort oss ganske trygge på at skulle komme. Denne er som forventet på 6,5 tommer, noe som høres veldig stort ut, men Apple er opptatt av å understreke at denne modellen er fysisk like stor som iPhone 8 Plus, men med en mye større skjerm.

Det er også verdt å få med at XS har en oppløsning på 2436 x 1175, mens XS Max sin oppløsning er på 2688 x 1242. Det betyr i praksis at de har det samme punkter-per-tomme-nivået på 458 ppi, og Apple omtaler dem som Super Retina-skjermer.

Begge de nye telefonene har fått en ny A12 Bionic-prosessor, og denne skal ha to høyytelseskjerner som er 15 prosent raskere og bruker 40 prosent mindre strøm, og fire effektivitetskjermer som bruker 50 prosent mindre strøm. I tillegg har den fått en ny Neural Engine med åtte kjerner som tar seg av maskinlæring.

Apple lover også et forbedret kamera, men oppløsningen er den samme som før så forbedringene ligger sannsynligvis først og fremst i programvaren. Der skryter Apple imidlertid av nye maskinlæringsprosesser som skal forbedre bildene dine.

Blant annet trekker de frem Smart HDR som gjør at kameraet tar mange bilder med ulike eksponeringer, og blander sammen de beste til et bilde. I tillegg kan man justere fokusdybde i ettertid. Det gjenstår å se hvor godt alt dette vil fungere i praksis.

Apple gjør ellers et stort poeng av at du kan velge å få hele 512 GB intern lagring. Samsung klarte altså ikke å holde særlig lenge på tronen som kongen av lagringsplass i mobiltelefoner.

Ellers slippes begge de nye telefonene i en ny gullfarget variant, i tillegg til de tidligere grå og sorte variantene, og de lover også at det nye glasset er det mest slitesterke noen gang i en smarttelefon.

Når det kommer til batteritid så skryter Apple veldig av at XS skal holde en halvtime lenger enn X, noe vi ikke opplever som overveldende imponerende. XS Max har på sin side et større batteri, og skal holde en og en halv time lenger.

Begge de to modellene kommer i varianter på 64, 256 og 512 GB, og prisene begynner på henholdsvis 11.490 og 12.690 kroner for de to variantene med minst lagringsplass. Dette er en liten økning sammenlignet med prisen på iPhone X, men det er først når vi kommer til variantene med større lagring at prisene virkelig eksploderer.

iPhone XS med 256 og 512 GB lagring koster nemlig henholdsvis 13.290 og 15.590 kroner, mens iPhone XS Max kommer på henholdsvis 14.490 og 16.790 kr for de største størrelsene.

Det må kunne sies å være rimelig stive priser for mobiltelefoner, uansett hvor fantastiske de måtte være.

iPhone XR

Norske priser iPhone XR:

64 GB – 8.690,-

128 GB – 9.290,-

256 GB – 10.490,-

iPhone XR er altså navnet på den nye rimeligere modellen Apple lanserte i kveld – et navn som lekket ut så sent som tidligere i dag. Før det trodde man at denne skulle hete iPhone XC.

Denne modellen har en 6,1 tommer skjerm, og i motsetning til XS og XS Max så er den laget av aluminium. I tillegg har den LCD-skjerm i stedet for OLED. Igjen sammenligner Apple størrelsen med 8 Plus, og iPhone XR er mindre men har samtidig større skjerm.

XR kommer i flere ulike farger enn de andre modellene, og du kan velge mellom hvit, sort, blå, korall, gul og rød.

Apple lover at XR inneholder mange av de samme mulighetene som XS og XS Max, og de skryter spesielt av at kameraet har mange av de samme spesifikasjonene. Den er imidlertid bare utstyrt med et objektiv på baksiden, så noen begrensninger vil det nok være.

Til gjengjeld er den utstyrt med den nye A12 Bionic-prosessoren, og det kan virkelig gjøre denne til et spennende alternativ. Skjermoppløsningen er på sin side lavere med 1792 x 828, men Apple mener likevel at den kan defineres som en Retina-skjerm.

Den norske prisen på iPhone XR begynner på 8.690 kroner, og den kommer i varianter på 64, 128 og 256 GB.

Apple Watch 4

Norske priser Apple Watch 4:

40 mm – 4.390,-

44 mm – 4.690,-

Som ventet hadde Apple også en ny Apple Watch å vise frem, og den nye modellen har fått en større skjerm som streker seg helt ut til kantene av enheten. Apple sier den er 30 prosent større, uten at klokka har blitt noe særlig større av den grunn. Ikke minst har klokka blitt tynnere, noe mange nok vil sette pris på.

Den har også fått en ny høyttaler som er 50 prosent kraftigere, ny prosessor som er dobbelt så rask og batterikapasitet som skal holde en hel dag.

Det mest spennende er nok likevel at Apple har klart å putte en EKG-måler i smartklokken sin, og dette skal være første gang en slik måler blir solgt i et forbrukerprodukt. Der med kan den måle etter ujevn hjerterytme og varsle deg om du burde kontakte lege. I tillegg kan klokken også varsle deg om du har uvanlig høy eller lav puls.

Ellers er den utstyrt med en rekke forbedringer når det kommer til treningsfunksjoner, og den kan blant annet spore yoga- og fjellturer i tillegg til å automatisk spore ulike typer trening på nye måter.

Apple skryter også av at klokka nå kan oppdage fall, og gjør det mulig å ringe nødnummer. Hvis du deretter ikke foretar deg noe, vil klokka ringe automatisk. Vi er fortsatt ikke sikre på hvordan dette vil fungere i Norge.

Apple Watch kommer i de to størrelsene 40 mm og 44 mm, og de vil koste henholdsvis 4.390 og 4.690 kr i Norge. Samtidig settes Apple Watch 3 ned til 2.290 kroner.