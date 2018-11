Henry Cavill är förtrollande i sitt första officiella klipp från Netflix' Witcher-serie

Det var nästan två månader sedan som Netflix meddelade att de äntligen hittat en huvudroll till deras TV-version av The Witcher-böckerna i form av Henry Cavill, som sedan dess fått sällskap av skådespelarna Freya Allan som Ciri och Anya Chalotra som Yennefer.

Idag har streamingtjänsten gett oss vår första officiella titt på den tidigare Man of Steel, iklädd hela sin Geralt of Rivia-utstyrsel. Videon är 23 sekunder lång och visar upp Cavill i vad som verkar vara ett kostym- och sminkprov mot en svart bakgrund.

Skådespelaren går långsamt fram ur mörkret, kollar rakt in i kameran och fortsätter sedan med att dricka något från en flaska - någon typ av brygd kanske?

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkPOctober 31, 2018