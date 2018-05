Handlevogner innføres i Fortnite

I og med at Fortnite er et spill som inneholder både jetpacks, Mary Poppins-paraplyer og byggeverktøy som får The Sims til å virke tregt, er det kanskje ikke så overraskende at Epic Games har valgt å gjøre noe litt annerledes når de nå skal innføre sine første kjøretøy.

I en forhåndstitt på nye gjenstander som skal dukke opp i spillet som ble langt ut tidligere i dag slapp nemlig selskapet nyheten om at de skulle legge til handlevogner, og nå er de allerede på plass.

Basert på formuleringen til selskapet, virker det sannsynlig at dette er først steg mot å innføre kjøretøy i spillet. Samtidig er dette et godt stykke fra tanksene og de pansrede firhjulstrekkerne vi er vant til å se i slike spill, men alle som noen gang har stjålet en handlevogn fra nærmeste dagligvarebutikk og trillet kompiser rundt i dem vet at de kan fungere godt som kjøretøy i en liksomkrig.

Et sprøtt tilskudd

Merkelig nok er ingen dagligvarekjeder involvert som sponsorer.

Handlevognene er spredd rundt omkring på kartet, og du kan forflytte deg med dem, enten alene, eller som passasjer mens en annen dytter.

Mens du i Fortnites største konkurrent PUBG faktisk trenger kjøretøy for å forflytte deg rundt, har førstnevnte et mindre kart som muligens gjør kjøretøy til et litt unødvendig tilskudd.

Samtidig ser vi for oss at handlevognene likevel kan bli enda et morsomt element i spillet. Du kan for eksempel bygge en rampe og bruke vognen til å angripe fiendene som bowlingkjegler, eller du kan skaffe deg en hastighetsfordel når du må raskt bort fra eller til en kamp. Det er til og med mulig at Epic planlegger en eller annen form for konkurranse med vognene – det finnes tross alt allerede en racingbane på østsiden av øya.

Andre nyheter som følger med den nye 4.3-oppdateringen inkluderer blant annet to nye midlertidige spillmoduser i form av Blitz! v.2 og 20 vs. 20 v.2. Disse er nye varianter av de tidligere spillmodusene med samme navn, og de har blitt tilført nye våpen, gjenstander og forsyninger. Du finner en omfattende liste over alle oppdateringene i lanseringsnotatene.