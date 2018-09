Halo 5: Guardians kommer muligvis til PC

Det ser ud som om, at der er en chance for, at vi snart får Halo 5 til PC'en. Sådan kan man i hvert tilfælde fortolke den nye beskrivelse på æsken, der er dukket op på Amazon.

På Amazon kan man læse, at teksten på Halo 5: Guardians er ændret en smule fra "Only on Xbox One" til " Xbox One Console Exclusive".

Det kunne tyde på, at spillet er i færd med at snige sig over på PC-platformen, da det jo så stadigvæk ifølge den nye tekst vil være eksklusivt på Microsofts egen konsol. Især i betragtning af, at andre Xbox-spil, som er blevet konverteret til Windows 10, har haft nøjagtig samme beskrivelse.

Spil overalt

Som Ars Technica, der fik øje på den subtile ændring, pointerer: andre nyere spil, som er en del af Xbox Play Anywhere-initiativet - det er Xbox-spil, der også kan afvikles på PC, så som - Sea of Thieves - har fået mærkatet "Console Exclusive".

Derfor er teorien, at Halo 5: Guardians inden så længe står overfor samme udvikling. Det er så bare Amazon, der har været ude lidt for tidligt med deres ændringer. Gamere, der spiller på Windows 10, kan i hvert fald krydse fingre for, at der er vægt bag rygterne, selv om Microsoft tidligere har sagt, at der ikke er planer om at sende spillet over til PC'en.

Halo 5 kom for første gang til Xbox One for næsten tre år siden, hvor den blev modtaget med åbne arme.