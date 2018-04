Grand Theft Auto 4 fjerner snart nogle af deres sange

Tro det eller ej – denne måned markerer 10-året for udgivelsen af Grand Theft Auto 4. Men i stedet for at fejre det, så fjerner Rockstar en masse sange fra spillet.

Kotaku har meddelt, at en håndfuld 10 års-licensaftaler for sange i spillets lydspor udløber den 26. april, hvilket betyder, at Rockstar bliver nødt til at droppe dem Selvom Kotaku har meddelt, at "mange" sange skal fjernes, har Rockstar ikke udmeldt en bestemt liste.

Det er selvfølgelig ikke første gang, vi oplever dette med et spil, som har været på markedet i en årrække. I 2014 fjernede man eksempelvis et stort antal sange fra fra San Andreas, og sidste år blev Alan Wake fjernet fra Steam of Xbox-butikken udelukkende på grund af licensproblemer med musikken.

Ødelægger stemningen

Mens San Andreas-ejere var vrede over, at de ikke var blevet advaret om licensudløb, og at en række af de sange, som var downloadet blev fjernet vel og mærke uden at tilføje nye, forsøger Grand Theft Auto 4-ejere på PS3 tilsyneladende at løse problemet med de udløbne licenser.

I følge Kotaku vil PS3-ejere på et tidspunkt før 26. april modtage en systembesked med information om at downloade digitale versioner af de sange, der skal fjernes, for på den måde at beholde dem i spillet.

Det er ikke helt klart, hvordan dette vil fungere, eller om Xbox- og pc-ejere vil have samme mulighed.

Uanset udfaldet – hvis du stadig er til "bowling with Roman", så vær opmærksom på, at eventuelle kommende bidder af spillet fjerner indhold snarere end tilføjer.