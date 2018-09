GoPro Hero7-kameraer vises frem på lækkede billeder

Det ser ud til, at vi kan se frem til en række nye GoPro-kameraer, efter billeder af en in-store skærm, der præsenterer GoPro Hero7 fandt vej til internettet. Der forlyder endnu intet officielt fra GoPro selv, men billederne ser ægte nok ud.

Billederne, som oprindeligt blev postet på Reddit , antyder at vi kan se frem til tre nye kameraer: Hero7 White, Hero7 Silver og Hero7 Black. Der forlyder endnu intet om, hvordan de tre modeller adskiller sig fra hinanden, men Black-modellen er den eneste der har en skærm på forsiden, og den vil uden tvivl også være den dyreste model.

På de ledsagende marketing-budskaber kan man læse ord som vandtæthed og billedstabilisering, så det tyder på, at de nye kameraer vil være et naturligt skridt fremad i stedet for et komplet redesign. Vi har endnu ingen konkrete specifikationer, at fortælle om.

GoPro Hero7 (Via Reddit)

Med hensyn til farver, har Black-betegnelsen længe været brugt til at markere de dyreste GoPro-modeller, men vi har ikke set en Silver-model siden GoPro Hero4 i 2015, og White-modellen er ny – måske en lavpris-udgave, men det må vi vente at se.

De seneste par år har ikke været nemme for GoPro: de kunder, der allerede har et action-kamera, har ikke haft travlt med at opgradere, og dem uden ser ud til at være tilfredse med at bruge deres smartphones til at filme med. I et forsøg på at skabe et mere alsidigt udbud af produkter, har GoPro prøvet at begive sig ud i drone-verdenen, men har siden trukket sig ud igen .

Alt dette betyder, at meget afhænger af den næste udgave af GoPro-kameraerne, og vi ser frem til at prøve de nye modeller. Ud fra disse lækkede billeder og tidligere rygter , regner vi med, at det sker om ikke alt for mange uger.