Googles seneste AI-eksperiment giver dig mulighed for at dirigere et orkester i din browser

Hvis du er typen, der ikke kan lade være med at luft-dirigere lidt, når du hører et stykke klassisk musik (og der ikke er nogen til at dømme dig), er Googles seneste AI-eksperiment skabt til dig. Semi-Conductor er et eksperiment med kunstig intelligens, der sporer dine bevægelser som hvis du viftede med hænderne foran et levende orkester og skaber et stykke musik i realtid.

Hvis du har lyst til at prøve, skal du starte Semi-Conductor i Google Chrome og give tilladelse til adgang til dit webkamera. Dernæst skal du træde så langt tilbage, at dine udstrakte arme passer ind i rammen på skærmen, og så kan du begynde at dirigere. Du behøver ikke nødvendigvis at bruge konventionelle bevægelser, men du får forslag undervejs, der kan hjælpe dig i processen.

Ingen pinlige beviser

Semi-Conductor er det seneste i en lang række eksperimenter med maskinindlæring. Google har tidligere introduceret eksperimenter som AI Duet, hvor du kan spille på et virtuelt klaver i din webbrowser og få et virtuelt akkompagnement, og AutoDraw, der fortolker dine sjuskede kruseduller og gør dem til nydelig clipart.

Det virker ved hjælp af PoseNet – en maskinindlæringsmodel, der giver mulighed for estimering af menneskelige poseringer i din browser. PoseNet registrerer positurer i billeder og videoer uden nogen form for specialiseret hardware eller software.

Og det bedste af det hele er, at fordi al databehandling foregår i din browser, sendes der ingen data til Google eller andre – så du efterlader altså ingen beviser på din pinlige flagren med armene.

Via Android Police