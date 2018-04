Google’s nye AIY-kit er kunstig intelligens for begyndere

Google har udsendt to nye AIY-kits , som giver mulighed for selv begyndere, at eksperimentere med kunstig intelligens, eller AI.

To af de største områder inden for kommerciel AI er indenfor billedgenkendelse og stemmegenkendelse. De nye sæt ligger netop i disse to kategorier.

Begge modeller sælges som samlesæt med alle de nødvendige komponenter og tilhørende samlevejledning. Selve komponenterne varierer efter hvilket sæt, man har valgt. Vision-sættet indeholder blandt andet en Raspberry Pi, et SD-kort og et kamera, mens Voice-sættet indeholder Pi-kortet og et SD-kort samt højttaler og mikrofon.

Kunstig intelligens for alle

Når det først er samlet, bliver Vision-sættet til en basal computer-enhed, der vil være i stand til at identificere objekter, som er placeret foran den, mens Voice-sættet bliver en intelligent højttaler.

De to enheder er rettet mod teenagere, som er interesseret i at lære mere om, hvordan de AI-enheder, som spiller en stadigt større rolle i vores dagligdag, fungerer.

De to sæt virker da også som en både fornøjelig og lærerig introduktion til dette teknologiske område, og kan måske være med til at give brugere det første skub mod en ny karriere.

I øjeblikket er sættet kun tilgængeligt i USA til en pris på $90 (omkring 540 kroner) for Vision Kit , og $50 (omkring 300 kroner) for Voice Kit (hvilket i virkeligheden er en fantastisk pris for en Google Assistant-højttaler). De to sæt vil snart kunne købes i resten af verden, og vi skal nok sige til, når det sker.

Via Engadget