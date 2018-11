Google vil bruge din Roombas kort over dit hus til at forbedre dit smarte hjem

Virksomheden iRobot, der står bag robotstøvsugeren Roomba, har annonceret et partnerskab med Google, der gør det muligt for techgiganten at udnytte den selvkørende støvsugers evne til at kortlægge ejerens hjem digitalt.

iRobot Roomba i7+ bruger en kombination af fotos og geodata til at skabe en detaljeret grundplan over brugerens hjem, så brugeren kan oprette en tidsplan for rengøring eller udstede kommandoer for specifikke rum via den integrerede Google Assistent-funktionalitet.

Google håber at udnytte disse kortdata til at gøre brugerens smarte hjem mere "gennemtænkt". Om end de ikke oplyser helt specifikke funktioner, så nævnes blandt andet en meget nemmere installationsproces og mere intelligent automatisering som eksempler.

Når dine tilsluttede produkter for eksempel har adgang til dit hjems grundplan, kan de 'regne ud', om de er i køkkenet, stuen og så videre. Og det vil kunne gøre det hurtigere at oprette en tilsluttet elpære, dørlås eller andet på en tilhørende app.

Google ved, hvor du bor

Naturligvis kan man have sine bekymringer over, at en af verdens største data-købmænd også får adgang til et detaljeret kort over ens hjem - men Google lover, at dette ikke er så mistænkeligt, som det lyder.

Googles direktør for smart home-teknologi, Michelle Turner, har udtalt til The Verge, at dataene "ikke hjælper nuværende Google-produkter" og "ikke bliver ledt ind i noget større morads af Google-informationer". Det tyder på, at dataene ikke vil blive brugt af selskabet til annonce-målretning.

Det kort, der er skabt af din Roomba, bliver gemt på iRobots servere, mens de lavopløselige billeder, som robotstøvsugeren tager, aldrig forlader selve enheden. Under alle omstændigheder vil du ikke blive tvunget til at dele din grundplan med Google, da det er en helt frivillig mulighed.