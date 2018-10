Google udsender frygteligt vanedannende multiplayer Doodle-spil til halloween

Hvis du nogensinde har spillet et Google Doodle-spil, ved du sikkert, hvor sjove (og vanedannende) de kan være – og med det nye Great Ghoul Duel (Den Store Spøgelsesduel) kan du første gang nogensinde spille sammen med andre mennesker.

Googles multiplayer-spil med halloween-tema giver dig mulighed for enten at invitere op til syv venner via et genereret link, eller at spille sammen med tilfældigt udvalgte mennesker fra hele verden. Hvis du vil prøve spillet, skal du bare gå til Googles hjemmeside og klikke på Doodle-billedet.

Det spooky mini-spil giver mulighed for at danne to hold på op til fire spøgelser, hvilket betyder, at I skal arbejde sammen om at indsamle "spøgelsesflammer" og returnere dem til jeres base.

Det hold, der har flest spøgelsesflammer efter to minutter, vinder. Du kan også stjæle flammer fra modstandernes hold, ligesom du kan oplåse specielle kræfter, såsom nattesyn og større hastighed.

I halloweens ånd

Great Ghost Duel er efterfølgeren til forrige års utroligt populære halloween Doodle-spil, Magic Cat Academy, hvor du i rollen som en magisk sort kat kæmpede for at redde din skole fra invaderende spøgelser.

Hvis dette års spil er ligeså vanedannende som forgængeren, er nok bedst at lade være med at spille det i arbejdstiden – eller i hvert fald at holde det skjult for din chef.

Via Cnet