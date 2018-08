Google planlegger å lansere sensurert kinesisk søkemotor

Google er i ferd med å lansere en ny versjon av sin navngivende søkemotor, laget for å rette seg etter Kinas sensurerende regler.



Ifølge The Intercept arbeider nettgiganten på et prosjekt som for første gang på åtte år vil tilby Googles søketjenester i Kina.



Google har ikke vært operative i Kina siden 2010, når driften ble kuttet på grunn av komplikasjoner og kritikk knyttet til den begrensede Google-utgaven som den gang ble brukt. Alle fra fastlandskina som ville bruke selskapets tjenester har siden den gang måttet bruke VPN .

Google i Kina

Googles nye søkemotor, etter sigende ved navn Dragonfly, kommer til å blokkere ord og uttrykk som har med religion og menneskerettigheter å gjøre, begge kontroversielle temaer i Kina.



Plattformen vil «svarteliste sensitive forespørsler», ifølge rapporten, og forhindre tilgang til nettsider som per nå er blokkert av den såkalte Great Firewall.



De som søker innenfor «ulovlige» temaer vil få opp en beskjed om at «noen av resultatene kan ha blitt fjernet på grunn av lovmessige bestemmelser» — lignende beskjeden man får av Google om man søker etter materiale som har blitt fjernet på grunn av datalagringsdirektiver eller av opphavsrettighetslige hensyn.



Tjenesten skal ha vært under utvikling i mer enn ett år, og prosjektet inkluderer to Android-apper (titulert Maotai og Longfei), som kan lanseres i løpet av få måneder, om tillatelse blir anskaffet.



En talsperson for Google sa at selskapet ikke kommer til å spekulere i fremtidige planer, men at de allerede har et «anseelig nærvær» i Kina.



«Vi tilbyr en rekke mobil-apper i Kina, som Google Translate og Files Go, hjelper kinesiske utviklere, og har gjort betydelige investeringer i kinesiske selskaper som JD.com», sa selskapet i en uttalelse.