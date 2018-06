Google planlægger at puffe brugerne over til den nye Gmail

Google tager nu de første skridt hen imod en udfasning af det gamle Gmail-design, der bliver erstattet af den moderne version, som fik sin debut i slutningen af april i år.

Lige nu er den nye Gmail helt valgfri. Hver enkelt bruger kan selv vælge at aktivere den, og virksomheder, der bruger G Suite (Googles apps til firmaer), kan selv afgøre, om de vil lade deres medarbejdere opgradere eller tvinge dem til at holde fast i det klassiske design.

Men det ændrer sig snart. I næste måned kan G Suite-administratorer enten overføre alle til den nye Gmail med det samme, eller lade hver medarbejder beslutte, om han eller hun ønsker at skifte. Beslutningen kan udsættes i yderligere fire uger, men derefter vil alle medarbejdere selv frit kunne vælge den nye løsning.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Opgraderinger til alle - i sidste ende

Eventuelle nølere, der ikke har flyttet til den nye Gmail i august, vil få deres indbakke opgraderet automatisk, men de vil også kunne konvertere tilbage, hvis de ønsker det. I september vil de dog miste denne mulighed og blive tvunget til at bruge det nye design, hvad enten de kan lide det eller ej.

Google har endnu ikke annonceret, hvornår private brugere skal skifte til den nye version, men på en pressekonference i april sagde repræsentanter for selskabet, at de planlægger den samme slags gradvis udrulning for alle. Det er således Googles hensigt at få alle til at bruge det nye design inden for få måneder.

Via The Verge