Google Pixel Slate vil måske have dual-boot af Windows 10 og Chrome OS

Google’s Pixel Slate (tidligere kendt som ‘ Nocturne ’) har været genstand for en del spekulationer, efterhånden som dens formodede lancering nærmer sig, og nu er der kommet rygter om, at den nye 2-i-1 Chromebook vil understøtte dual-boot med Windows 10.

Som du formentlig har bemærket, har der i den senere tid været en masse snak om at Chromebooks ville få en dual-boot funktion, og den er åbenbart også på vej til Google’s Pixelbook – og måske også andre Chromebooks – og nu ser det ud til, at Pixel Slate også vil give brugerne mulighed for at bruge Windows 10 såvel som Chrome OS.

9 to 5 Google spottede en Chromium-udgave til ‘Nocturne’ enheden, som lød: “Windows 10 vil BSOD tidligt under opstart [med en fejlkode] ved den måde, som tingene i øjeblikket er arrangeret på.”

Så det kunne se ud til, at dual-boot vil være en mulighed for Pixel Slate, selvom der selvfølgelig ikke er noget konkret på dette tidspunkt. Det ville dog give god mening, hvis det kom til Pixelbook, og som nævnt andre af de kraftigste Chromebook-enheder – som helt sikkert indbefatter Google’s nye 2-i-1 model.

Med fra starten af?

Hvorvidt Pixel Slate vil have denne funktionalitet allerede fra lanceringen, er et andet spørgsmål. Det kunne være noget, som blev introduceret med en opdatering på et senere tidspunkt, afhængigt af præcis hvor langt Google er kommet i forhold til at implementere dual-boot funktionen.

Google’s nye hybrid forventes at blive lanceret den 9. oktober, på den store Pixel 3 -præsentation, angiveligt sammen med en anden Chrome OS-enhed (som kunne være Pixelbook 2 – en anden sandsynlig kandidat for dual-boot funktionen går vi ud fra).

Der er også spekuleret i, om vi kommer til at se en demo af en dual-boot af Windows 10 til præsentationen, hvilket igen ville give mening.

Dual-boot systemet er angiveligt brugervenligt og skulle køre helt smertefrit, som man havde håbet, selvom ulempen er kravene til lager-kapacitet, hvor rapporter antyder, at man har brug for en Chromebook med mindst 40GB tilgængelig plads (enheden har tydeligvis brug for plads til både Windows 10 og Chrome OS). Det ville være en fornuftig forklaring på, hvorfor funktionen ikke kommer til de mindre veludrustede Chromebooks.