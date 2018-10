Google Pixel 3 XL får en horribel ekstra notch på grund af en underlig bug

Hvad er værre end et stort skærmhak øverst på din telefon? Prøv to hak! Det er præcis, hvad nogle Pixel 3 XL ejere oplever i øjeblikket - for på grund af ny fejl dukker der en ekstra 'virtuel' notch op på skærmen af Googles seneste flagskib.

Som rapporteret af Android Police, har flere brugere bemærket en fejl, der pludselig placerer et ekstra skærmhak i siden af Pixel 3 XL's display. Men i modsætning til den meget fremtrædende hardwarebaserede udskæring øverst på mobilen, findes denne notch udelukkende digitalt.

Selv om 'fantom-hakket' kun har stukket sit grimme hoved frem i nogle få isolerede tilfælde indtil videre, har brugerne allerede været på de sociale medier og postet billeder af deres bug-ramte telefonskærme. Det gælder blandt andre Kyle Gutschow (hvis billede ses ovenfor) og UrAvgConsumer (nedenfor).

So my Pixel randomly grew another notch today. 😂 https://t.co/c6Pff9MVmW pic.twitter.com/ugjfLmCkDZOctober 24, 2018

Ifølge flere Reddit-brugere, der har oplevet softwareproblemet, forsvinder den virtuelle notch dog efter en genstart af mobilen.

Heldigvis er man opmærksom på problemet hos Google, som har fortalt Android Police, at der "snart kommer" en rettelse af den uskønne fejl.

Vi ved ikke helt, hvorfor Google Pixel 3 XL overhovedet skulle have brug for en virtuel notch (især der, hvor der hverken er højttalere, kameraer eller andre sensorer), men vi kan ikke benægte, at det er et sjovt syn. Horribelt, ja, men også sjovt.

Billedet øverst er venligst stillet til rådighed af Kyle Gutschow.