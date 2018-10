Detta är anledningen till varför Google Pixel 3 inte har en flärp

Bara timmar efter att Google Pixel 3 och Pixel 3 XL presenterats officiellt, bekräftade en representant från Google att företaget från början ville ha med en flärp även på den mindre mobilen, men fick helt enkelt inte plats med den på den slutgiltiga versionen.

I ett samtal med Daniel Bader från Android Central, bekräftade en representant från Google att företaget hade haft med en flärp även på den mindre mobilen om de hade kunnat.

Google Pixel 3 har helt enkelt inte tillräckligt mycket plats för en dubbelkamera och en högtalare inuti en flärp, eftersom hårdvaran är smalare än den som används på Google Pixel 3 XL.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Google told me that if they’d been able to put a notch in the smaller Pixel 3 they would have and only didn’t because they didn’t have room for the cameras and the speaker in the narrower hardware. So it’s pretty safe to say this is the last year of notchless Pixels.October 9, 2018