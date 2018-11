Google Pixel 3 Night Sight-modus er på vei ut til brukere

Alle Google Pixel 3 og Pixel 3 XL-telefoner kommer de neste dagene til å få en oppdatering av kameraappen som bringer med seg en ny egenskap: Night Sight.

Dette er Googles svar på Night Mode hos Huaweis seneste flaggskip-telefoner, og påstandene rundt hva modusen kan gjøre er høytflyvende, om ikke ganske basale: tar man bilder i områder med lite tilgang på lys kan appen nå gjøre bildene vesentlig lysere.

Hvordan fungerer det? Vi lar Google forklare: «Night Sight tilpasser seg kontinuerlig til deg og miljøet rundt deg, uavhengig av om du holder din Pixel-enhet eller setter den på en stødig overflate.»

«Før du trykker på lukker-knappen måler Night Sight din naturlige håndbevegelse samt hvor mye selve motivet beveger seg.»

«Hvis Pixel-enheten er stabil og motivet er stillestående kommer Night Sight til å bruke mer tid på å fange lys slik at støyen holdes til et minimum; hvis Pixel-enheten derimot beveger på seg, eller det er mye bevegelse i motivet vil Night Sight bruke kortere eksponeringer, og dermed fange mindre lys slik at man får lite såkalt motion blur.»

Alle kameraer drar nytte

Det er ikke bare det enslige 12 MP-kameraet på baksiden av Pixel 3 og Pixel 3 XL som får Night Sight. Begge kameraene på fronten av telefonene får også denne modusen lagt til i arsenalet.

Pixel-telefonen din kommer til å foreslå å bruke Night Sight-modusen hvis den merker at du er i en situasjon med lite lys, og man vil kunne trykke på en melding som dukker opp for å hoppe rett inn i modusen.

Man er nødt til å holde telefonen stille før, under og etter man har trykket for å ta bildet, slik at telefonen får fanget så mye lys som mulig – det er derfor lurt å spørre de man tar bilde av om å holde seg helt i ro i noen sekunder, om man vil ha et rent og pent bilde.

Vi kommer til å teste Night Sight når vi får det på våre Pixel 3-telefoner, så hold utkikk etter en oppdatering av testen vår, som etter hvert kommer til å inkludere vår mening om den mye modusen.