Google Pay er kommet til Danmark

Efter et stykke tid med rygter om Google Pays indtog i Danmark, er søgegigantens betalings-app nu klar i Danmark - og resten af Norden.

De første banker til at understøtte den nye betalingsmetode, som er Googles svar på Apple Pay, er Jyske Bank og Nordea Bank, der er på banen fra allerførste dag.

"Vi er glade for at kunne introducere Google Pay, for kunder med iPhones har virkelig taget Apple Pay til sig, og nu har vi med Google Pay fået resten af mobiltelefonerne med. Og mon ikke kunderne med android-baserede mobiltelefoner bliver lige så glade," siger bankdirektør Peter Schleidt fra Jyske Bank i en pressemeddelelse.

Jyske Bank er ikke karrig med adgangen til Google Pay. Banken oplyser, at danskere, der ikke er faste kunder i Jyske Bank, også kan få adgang. Det kræver dog, at man opretter en konto i banken - men det er ikke nødvendigt at flytte sin økonomi med. Ifølge Peter Schleidt kan man oprette en Google Pay-konto via en selvbetjeningsløsning på bankens hjemmeside, og det skulle kunne gøres på bare 10 minutter.

Google Pay er ifølge Jyske Bank en sikker løsning, men mon ikke, at mange vil føle sig en smule usikre ved at give Google adgang til alle betalingsdata? Google lover dog, at man ikke vil benytte oplysningerne til at målrette annoncering.

Google Pay kan downloades fra Google Play Store og den kræver Android-enheder med Android Lollipop 5.0 eller nyere.

Foto: Google