Google Maps lader dig dele din forventede ankomsttid via tredjeparts apps

Der sker hele tiden ændringer og forbedringer i Google Maps – fra anbefalede steder at besøge til deling af din smartphones batteritid . Mere aktuelt har Google føjet en Pendling-fane til deres mobil-app for at give bedre muligheder for at planlægge den daglige rejse.

Mens deling af live-lokaliteter har været tilgængelig på Google Maps-app’en til både Android og iOS siden sidste år, blev muligheden for at dele din forventede ankomsttid med venner og familie introduceret på Android-app’en i august i år.

Denne feature, som Google annoncerede i dag, er nu blevet føjet til iOS-versionen. Ud over dette kan Google Maps-brugere på begge platforme, dele deres forventede ankomst-tider med kontakter via tredjeparts-applikationer som Facebook Messenger, WhatsApp og Line.

Del din status

Selve funktionen er nem at bruge – når du har startet din rejse, trykker du på den hvide bjælke i bunden af skærmen og vælger “Del rejsestatus”, hvilket giver mulighed for at dele din aktuelle placering, rute og forventede ankomsttid. Funktionen vil også give adgang til en liste over tredjeparts-apps, som kan bruges til at sende din rejse-information til kontakter, og på den måde gøre det enklere for dig, at dele din placering.

Denne funktion er tilgængelig til kørsel, cykling og gående navigation, og den vil automatisk stoppe med at dele, når din rejse slutter, så du ikke fortsætter med at blive stalket af familie og venner.

Denne opdatering, som er tilgængelig via Play store og App Store nu, gør det at dele din placering nemmere, ved at eliminere behovet for manuelt at sende det via separate tekstbeskeder.