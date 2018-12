Google haluaa tuoda personoidut uutiset käyttäjien älykaiuttimiin

Aikaa ennen Internetiä suurin osa ihmisistä sai uutisensa kuuntelemalla ne radiosta. Toki ne saattoivat olla poliittisesti värittyneitä, niitä ei voinut valita ja ne julkaistiin radiokanavan määrittelemiin aikoihin ja mainospaikkojen kera.

Google yrittää korjata ongelman julkistamallaan palvelulla, jolla uutisensa saa jatkossa huomattavasti itselleen paremmin räätälöidyssä muodossa. Yhtiö julkisti omien älykaiuttimiensa saavan tekoälyn hallinnoiman Google Newsin, jonka tarkoituksena on "tuoda juuri käyttäjälle räätälöityjä audiopohjaisia uutisia" Google Assistantin välityksellä.

Yhtiö julkaisi tiedotteensa tueksi myös videon, jossa esitellään uutta uutispalvelua.

Hakukonejätti työskentelee palvelua varten yhteistyössä lukuisten julkaisijoiden kanssa ympäri maailmaa. Heihin lukeutuvat muun muassa Associated Press, The Hollywood Reporter, The New York Times sekä The Washington Post. Yhtiö on julkaissut myös avoimen prototyypin, jolla on määrä helpottaa muiden uutisorganisaatioiden liittymistä mukaan.

Google toivoo palvelunsa antavan käyttäjilleen uutisia, jotka ovat täysin räätälöity heidän kiinnostuksen mukaisesti.

"Palvelu tarjoaa ensin kaikkein tärkeimpien uutisten tiivistykset sekä omia kiinnostuksen kohteita lipovia aiheita, minkä jälkeen se ryhtyy tarjoamaan pidempiä juttuja muista aiheista", Googlen virallisessa tiedotteessa kerrotaan. "Huolimatta kellonajasta Google Assistant on valmis tarjoamaan tuoreita uutisia ja päivityksiä vanhoista aiheista, käytit palvelua sitten heti herättyäsi, työmatkalla tai lenkkeillessäsi."

Tiedotteen mukaan käyttäjät voivat äänikomentojen avulla ohittaa tarjottuja uutisia tai kuunnella ne toistamiseen. Alkuun Audio News -palvelu tuodaan vain englanninkielisille Google Assistant -käyttäjille Yhdysvalloissa.