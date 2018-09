Google gjør det mulig å deaktivere auto-pålogging etter personvernfadese

Google har nå lagt til mulighet for å skru av en kontroversiell ny funksjon i Chrome, etter at mange brukere gav klar beskjed om at de ikke var fornøyd med den nye funksjonaliteten. En av bekymringene var at funksjonen ville dele deres nettleserhistorikk (og kanskje mer) når man logget inn på sider eid av søkegiganten.

Funksjonen for automatisk pålogging kom i Chrome 69 og logget deg automatisk inn i nettleseren om du besøkte og logget inn på sider eid av Google, som for eksempel Gmail og YouTube. Bekymringen til brukermassen var dermed at deres bokmerker og historikk ville bli lastet opp til Google sine servere selv om de ikke eksplisitt hadde bedt om dette.

Brukere av den populære nettleseren var absolutt ikke fornøyd med den nye funksjonen, og reaksjonene som kom i etterkant har nå gjort at Google har revurdert funksjonen og lagt til en bryter for å skru den av.

Skru det av

Bryteren er ikke tilgjengelig i den siste stabile versjonen av Chrome, men Google har lagt den til i en tidlig Chrome Canary-versjon (71.0.3563.0). Forhåpentligvis vil denne funksjonen komme inn i den stabile versjonen av Chrome snart.

Selv om Google i dette tilfellet reagerte raskt på kritikken fra brukerne sine, så er det usikkert om dette er nok til å roe gemyttene. Selv om de har gitt deg muligheten til å skru funksjonen av, så er den nemlig aktivert som standard.

I tillegg ligger bryteren for å skru av den automatiske påloggingen bortgjemt i avanserte innstillinger, og den er dermed ikke særlig tilgjengelig med mindre du vet eksakt hva du leter etter.

Så selv om det er en start, så har nok Google litt igjen å gå for å vinne tilbake tapt tillit i denne saken.

