Google Drive blir Google One, og prisen blir lavere

Google lanserer snart en ny skylagringstjeneste de kaller Google One, og den erstatter i praksis den eksisterende tjenesten Google Drive.

Samtidig handler dette om mer enn et navnebytte, for på kjøpet lover Google eksperthjelp når du trenger det, rabattkuponger på blant annet Google Play og gode priser på hotellrom via Googlesøk.

Tjenesten skal rulles ut gradvis, og hvis du vil varsles når Google One blir tilgjengelig i Norge kan du registrere deg her.

Lavere priser

Google One blir billigere enn de eksisterende Google Drive-abonnementene. Nøyaktige norske priser er ikke kunngjort ennå, men de amerikanske prisene er 1,99 dollar per måned for 100 GB, 2,99 dollar for 200 GB og 9,99 dollar for 2 TB. Det vil altså si henholdsvis omtrent 16 kr, 24 kr og 80 kroner. Prisene for mer enn 2 TB skal bli de samme som før.

Det er også verdt å legge merke til at de som allerede har et 1 TB-abonnement vil bli oppgradert til 2 TB uten ekstra kostnad, så hvis du har vurderte å abonnere kan det være lurt å gjøre det nå.

Ikke minst har også Google annonsert at de nye abonnementene kan deles mellom fem familiemedlemmer, og alle får hvert sitt private lagringsområde. Det i kombinasjon med den forbedrede brukerstøtten, tyder på at dette er Googles forsøk på å nå ut til massene med skylagringstjenesten sin.

Det er kun forbrukerabonnementer som blir overført til Google One foreløpig, mens G Suite-brukere sannsynligvis vil få en mer kontorvennlig variant på et senere tidspunkt. Uansett hvor gode tilbud du måtte få, så vil nok ikke sjefen din at du skal bruke arbeidstiden din på å booke hotellrom.