Google Chrome-opdatering blokerer falske annoncer

Googles mission for at gøre internettet til et mere sikkert sted fortsætter med den seneste version af deres Chrome-browser, som nu vil blokere alle falske annoncer.

Chrome 71 vil blokere alle annoncer på svindel-websteder, der forsøger at narre brugere ved hjælp af falske systemadvarsler, eller lukkeknapper, der rent faktisk ikke fungerer, samt andet falsk indhold, der skal lede brugerne til bestemte annoncer og landingssider.

De websteder, der bruger disse lyssky taktikker, vil ikke blive blokeret fra Googles søgemaskine lige med det samme, men vil få en frist på 30 dage til at rydde op i deres sager.

Forhåbentlig vil andre browsere, såsom Apples Safari og Mozillas Firefox, snart følge trop.

Ekstra sikkerhed

Udover at blokere falske annoncer, vil Chrome nu også advare brugerne, når et websted forsøger at skjule de reelle omkostninger og vilkår i forbindelse med en transaktion.

Hvis et websted for eksempel forsøger at få brugere til at tilmelde sig et abonnement uden at oplyse dem om, hvad de vil blive opkrævet, giver Google nu brugerne en advarsel.

Selskabet vil også kontakte websteder, der er skyldige i den slags og fortælle dem, at deres websteder skal ændres. Hvis ejeren af webstedet vil have fjernet advarslen fra sit site, må vedkommende appellere Googles beslutning først.

Chrome 71 er tilgængelig til Windows, Mac og Linux nu, mens versioner til Android og IOS følger i de kommende uger.

Via Engadget