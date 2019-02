Google blacklister adskillige fotostjælende Android-apps fra Play Store

Imens Apple har rimelig god kontrol over sin App Store, har Google historisk set været lidt mere lempelige med hensyn til hvad de lukker ind i deres egen app-butik. Til trods for at tech-giganten har gjort meget for at rydde op i sin Play Store , trænger der stadig brodne kar igennem.

En rapport fra cybersikkerhedsfirmaet Trend Micro udpeger 29 foto og selfie-relaterede apps, som har opført sig ondsindet overfor brugere, der har installeret dem. De nævnte apps har eksemelvis prøvet at lokke penge ud af brugerne ved at vise reklamer, når brugerne ville låse deres telefoner op eller stjålet brugernes billeder og uploadet dem til eksterne servere. Hvad værre er, er at størstedelen af disse apps er downloadet tusindvis af gange, hvoraf tre af dem er installeret over en million gange hver.

Trend Micro hævder, at et stort antal af disse downlaod er foregået i Asien, mere specifikt Indien, hvor fotorelaterede apps er yderst populære.

Tarvelige taktikker

Nogle af disse apps har brugt tricks til at gemme deres app-ikon, for herved at gøre det sværere at slette dem igen, og når en af de førnævnte pop-op-reklamer vises, er det svært at se hvilken app de stammer fra.

Størstedelen af reklamer, der fylder hele skærmen, bruger pop-up snyde taktikker, som påstår, at brugeren har vundet noget (typisk en iPhone), eller reklamer for pornografiske tjenester. Klikker brugeren på et link, fører det til et såkaldt ”phishing scam”, hvor brugeren skal indtaste sine personlige oplysninger, for at kunne ”få sin præmie”.

Blandt de 29 apps som Trend Micro har afsløret, tilbyder en anden at smukkeficere en brugers selfies, men når brugeren uploader et billede til en ekstern server, får de i stedet en falsk anmodning om at opdatere, hvilket igen fører til et site, som stjæler brugerens oplysninger.

Den ondsindede aktør har nu frit slag til at bruge de uploadede billeder til ondsindede formål, såsom falske profilbilleder på sociale medier.

Efter at være blevet gjort opmærksom på de problematiske apps, har Google fjernet dem fra sin Play Store. Det er dog altid en god idé at tjekke anmeldelserne inden du installerer en ny app, for at se om andre har oplevet mistænkelig adfærd.

Herunder er listen med de påvirkede apps, som er udpeget af Trend Micro sorteret efter mest til minds downloadet.

Pro Camera Beauty

Cartoon Art Photo

Emoji Camera

Artistic effect Filter

Art Editor

Beauty Camera

Selfie Camera Pro

Horizon Beauty Camera

Super Camera

Art Effects for Photo

Awesome Cartoon Art

Art filter Photo

Art Filter Photo Effects

Cartoon Effect

Art Effect

Photo Editor

Wallpapers HD

Magic Art Filter Photo Editor

Fill Art Photo Editor

ArtFlipPhotoEditing

Art Filter

Cartoon Art Photo Filter

Art Filter Photo Editor

Pixture

Art Effect

Photo Art Effect

Cartoon Photo Filter

Det giver næsten sig selv, men hvis du har nogen af de ovenstående apps på din telefon, gør du klogt i at slette dem med det samme.